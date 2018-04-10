"Я сама ездила с Виргинией в больницу. Она - типичный пример насилия в отношении женщины. Она запугана, избита и очень переживает не только за себя, но и за детей. Поскольку она публичный человек, понимает, что эта история коснется и ее близких", - сказала Шакалене.
Другая гостья эфира – Рута Янутене задала вопрос: "Вы сейчас сообщаете такие факты, а говорили ли вы с другой стороной – с ее мужем? Это необъективно, когда идет игра в одни ворота. Вы общались с полицейскими, которые приезжали по вызову? Что они вам сказали? Почему-то все эти случаи насилия вылезают, когда начинается бракоразводный процесс. Так если столько терпела, почему сейчас решила больше не мириться?"
После таких слов, депутат Шакалене сказала: "Как вы можете говорить такое о женщине, которая пережила насилие? Тело Виргинии в синяках, она запугана, все еще не может прийти в себя от поведения и отношения полицейских. Она позвонила по Единому номеру помощи, а над ней посмеялись. Я ездила с ней, чтобы врачи выдали справку о ее состоянии. Она сама даже не думала обращаться к врачам".
Передача выйдет на экран телевидения Lietuvos rytаs 11 апреля.
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