Неделю назад общество было шокировано известием о насилии в семье депутата Виргинии Вингрене. Женщина старалась не рассказывать о семейной драме, но все же решилась публично рассказать о насилии со стороны супруга. О деталях этого происшествия в передаче "На волне" рассказала депутат Довиле Шакалене.
Virginija Vingrienė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я сама ездила с Виргинией в больницу. Она - типичный пример насилия в отношении женщины. Она запугана, избита и очень переживает не только за себя, но и за детей. Поскольку она публичный человек, понимает, что эта история коснется и ее близких", - сказала Шакалене.

Другая гостья эфира – Рута Янутене задала вопрос: "Вы сейчас сообщаете такие факты, а говорили ли вы с другой стороной – с ее мужем? Это необъективно, когда идет игра в одни ворота. Вы общались с полицейскими, которые приезжали по вызову? Что они вам сказали? Почему-то все эти случаи насилия вылезают, когда начинается бракоразводный процесс. Так если столько терпела, почему сейчас решила больше не мириться?"

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После таких слов, депутат Шакалене сказала: "Как вы можете говорить такое о женщине, которая пережила насилие? Тело Виргинии в синяках, она запугана, все еще не может прийти в себя от поведения и отношения полицейских. Она позвонила по Единому номеру помощи, а над ней посмеялись. Я ездила с ней, чтобы врачи выдали справку о ее состоянии. Она сама даже не думала обращаться к врачам".

Передача выйдет на экран телевидения Lietuvos rytаs 11 апреля.

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