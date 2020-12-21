В воскресенье вечером она решила вернуться в Вильнюс из Дукштаса, где находится ее дом.

"Ведь понедельник - рабочий день. Но в баке осталось бензина всего на 50 км и вертелся вопрос, а как же продукты?".

Я не успела заранее купить еду, поскольку заседание парламента в четверг было долгим, после него я сразу поехала домой, а затем ввели контроль на дорогах...", – так пытаюсь все оправдать, понимая, что сам мой муж, находящийся в группе риска не поедет за продуктами", – писала политик.

Она решила, что перед поездкой в Вильнюс заедет на АЗС в Висагинасе и в том же городе купит продукты.

"Тем более был вечер, скоро 21 ч, контроль не будет таким жестким", – объясняла свое решение политик. "В 20.50 ч. я нахожусь около Висагинаса.

Пост скоро будет упразднен (так и было, когда я потом вернулась сюда), но меня останавливают. "Может, можно хотя бы горючее залить?" – эта причина принимается за объективную", – писала Ширинскене.

После 21 ч. Ширинскене сходила в магазин.

"Я в спешке заливаю горючее (20.55 ч., указано на счете с АЗС). Около местного LIDL я в 21 ч. Магазин практически пустой, я беру самое необходимое и иду к кассе. В 21.08 ч. выбит счет… а меня уже ждет полиция. Оказывается, по их мнению, если я залила горючее, то не могу зайти в магазин", – писала Ширинскене.

Полиция информировала ее, что о ее действиях информируют руководство парламента, после чего ее вызовут на опрос.

"Все попытки объяснить, что я должна купить еду мужу полицейским не кажутся достаточным объяснением. Жду, с удовольствием приду на опрос, отвечу на все вопросы. В том числе, почему еду мужу покупаю в Висагинасе, мы сможем поговорить о том, объективная ли причина покупка еды для человека из группы риска, после того как ты заправил автомобиль", – писала она.

Ширинскене удивляли и ограничения в праздничные выходные.

"С такой логикой военизированного государства, которую в прошлые выходные утвердили правящие, в свой семейный дом в Дукштасе, где я живу с 1975 года, я бы даже не могла приехать: он мне не принадлежит, я там не прописана", – писала она.

Ширинскене в социальной сети писала, что в понедельник были внесены поправки и включены "другие объективные причины" для отъезда за пределы муниципалитета.

"Это сделало возможной мою поездку из Вильнюса в Дукштас. Я надеюсь, желание хотя бы на выходные съездить домой к супругу - достаточно объективная причина.

Я хотела верить, что в данных обстоятельствах покупка еды в другом муниципалитете - объективная причина. Особенно, если эта еда предназначена на неделю человеку из группы риска", – сказала она.

"Но, видимо, я ошиблась, как показал опыт общения с полицией – делать покупки можно только на территории своего муниципалитета, даже если этот муниципалитет находится в 130 км", – продолжила политик.

Она была удивлена, что такие решения принимаются без учета всех обстоятельств.

"Я не знаю, куда мы придем при таком представлении об управлении государством, но я очень надеюсь, что слепое применение ограничений не закончится тем, что мы выгоним в магазины людей из группы риска, потому что кто-то, придумывая постановление не подумал обо всех жизненных ситуациях", – писала Ширинскене.