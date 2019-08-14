Депутат Шаркницкас рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП дочери

В социальной сети депутат выложил видео, на котором семья едет в автомобиле и поет песню Фредди Меркьюри We Will Rock You.
"Последнее видео - свидетельство того, что мы быстро выздоравливаем. Она уже произносит больше слов, маленькие шажки становятся крепче, чаще улыбается", – писал 12 августа депутат.
Он сказал, что с дочерью в больнице слушал те же песни, которые семья слушала в дороге во время поездке по Литве (во время этого путешествия и произошло трагическое ДТП): его дочь сбил нетрезвый водитель, девочка впала в кому.
"Что мы сейчас слушаем в палате? Да, песни короля! Спасибо вам за письма, смс, звонки, настоящая богемия приятных слов!" – благодарил депутат.
DELFI напоминает, что дочь Шаркницкаса попала в ДТП в конце июля. Девочка шла в музей, переходила дорогу в неположенном месте.
Сбивший ее водитель из Рокишкиса был пьян (1,18 промилле).
После ДТП он остановился, но потом поехал дальше.
Водителю назначена мера пресечения – письменная подписка о невыезде.
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