Депутат Шаркницкас рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП дочери

Депутат литовского парламента Робертас Шаркницкас сообщил в Facebook, что его дочь идет на поправку: "выздоравливаем с ускоренной силой".
Robertas Šarknickas
© DELFI / Domantas Pipas

В социальной сети депутат выложил видео, на котором семья едет в автомобиле и поет песню Фредди Меркьюри We Will Rock You.

"Последнее видео - свидетельство того, что мы быстро выздоравливаем. Она уже произносит больше слов, маленькие шажки становятся крепче, чаще улыбается", – писал 12 августа депутат.

Он сказал, что с дочерью в больнице слушал те же песни, которые семья слушала в дороге во время поездке по Литве (во время этого путешествия и произошло трагическое ДТП): его дочь сбил нетрезвый водитель, девочка впала в кому.

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"Что мы сейчас слушаем в палате? Да, песни короля! Спасибо вам за письма, смс, звонки, настоящая богемия приятных слов!" – благодарил депутат.

DELFI напоминает, что дочь Шаркницкаса попала в ДТП в конце июля. Девочка шла в музей, переходила дорогу в неположенном месте.

Сбивший ее водитель из Рокишкиса был пьян (1,18 промилле).

После ДТП он остановился, но потом поехал дальше.

Водителю назначена мера пресечения – письменная подписка о невыезде.

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