Депутат рассказала Delfi, что первые признаки болезни почувствовала вчера.

"Со вчерашнего дня у меня температура – 37.2-37.3. Она поднимается редко, поскольку у меня организм плохо реагирует на инфекции, это плохо. Боль в мышцах, болит голова, общая слабость. Горло болит, но несильно. Поскольку я астматик, трудно оценить причину тяжелого дыхания", – сказала депутат, которая прежде перенесла онкологическое заболевание.

По ее словам, семейный врач рекомендовала ей сдать тест на COVID–19.

"Я позвонила по номеру 1808, мне сказали, что еще нет возможности проверять тех, у кого есть температура, у кого был контакт с теми, кто был за рубежом, если у них не подтвержден COVID-19. Семейный врач посоветовала сдать анализ на проверку соотношения лимфоцитов и лейкоцитов, что даст хотя бы общую картину", – сказала депутат.

По ее словам, у депутатов бывают тысячи контактов, они много ездят, работают без защитных средств.

"У нас был тесный контакт – мы сидим рядом, почти 150 человек в одном помещении. Тех, кто путешествовал, никто не проверял, например, вернувшегося из Парижа Варейкиса, я обедала рядом с ним 7 дней назад во время встречи с послом США – меня не предупредили, что он вернулся из поездки.

Врачи говорят, что есть много бессимптомных случаев. Риск существует. Если учесть то, что в ЕС только в Лихтенштейне установлено меньше случае, чем в Литве (а там всего 38 000 жителей), и когда видишь масштабы тестирования, становится понятно, что точное количество инфицированных неизвестно", – сказала она.

Депутат заметила, что отрицание заражения внутри страны в Литве безосновательно.

"Семейный врач сказала, что поскольку у меня был контакт с человеком, который должен был соблюдать самоизоляцию – трудно понять, почему меня не обследуют", - сказала она.