Депутат Литовского союза крестьян и зеленых Аста Кубилене провела эксперимент – в начале октября позвонила в поликлинику, чтобы записаться на консультацию к ортопеду. Ей предложили позвонить 5 декабря, тогда "возможно, что-то будет".

"А платный визит предложили сразу же. Если вопрос касается услуг ортопеда, можно и подождать, но если речь идет о генетических исследованиях, которые делают на определенной неделе, и женщине предложат подождать, как мне предложили – 2-3 месяца, то они не будут иметь никакого смысла", - сказала Кубилене после заседания парламентской комиссии по вопросам здравоохранения.

По ее словам, такая проблема наблюдается не первый год, пациентам с направлениями, которым обязаны предоставить бесплатные услуги, направляются на платные визиты в государственных поликлиниках.

"Мы знаем, что в соответствии с постановлением правительства все помещение и имущество передается для некоммерческой деятельности. Возникает вопрос, почему пациенты должны платить за услуги, которые им полагаются бесплатно", - вопрошала Кубилене.

По мнению депутата, учреждения здравоохранения должны предоставлять такие услуги в установленном законом порядке - людям, вернувшимся из-за рубежа, у которых нет страховки.

"Но туда не должны автоматически направлять всех пациентов. Я сама провела эксперимент, интереса ради, выяснилось, что всех сразу направляют на платную консультацию", - сказала Кубилене.

Консерватор Антанас Матулас предлагает вообще запретить государственным учреждениям предоставлять платные услуги. По его словам, нынешняя регламентация создает предпосылки для злоупотребления.

"Если человек хочет быстрее получить услугу, он может заплатить за нее. Надо всерьез подумать о том, что государственные ведомства должны предоставлять только бесплатные услуги", - сказал Матулас.

Глава Государственной комиссии по выдаче аккредитаций для работы в сфере здравоохранения Нора Рибокене сказала, что в течение последних лет была получена лишь одна жалоба в связи с очередями к врачам, но на встречах пациенты часто акцентируют эту проблему.

По ее словам, частные консультации были введены как компромисс, для тех, кто хотел бы заплатить за услугу, чтобы они это делали легально и официально.

"Кроме того, это помогло учреждениям выживать после сокращения финансирования. Сегодня ситуация немного изменилась, конечно, напрашиваются какие-то решения, чтобы платные услуги, управление очередями стали прозрачнее, яснее", - сказала Рибокене.

Президент Национального объединения пациентов Артутас Рудоманскис заметил, что в учреждениях здравоохранения часто предлагают платные услуги тем, кто хотел бы быстрее попасть к специалисту.

"У нас возникает вопрос - если в госведомстве есть возможность получить бесплатную услугу, то почему это можно сделать платно, а бесплатно надо ждать месяцами", - сказал Рудоманскис.