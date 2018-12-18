Депутат Робертас Шаркницкас 17 декабря вечером оказался в Сантаришкской клинике. Эту информацию DELFI подтвердил сам депутат.
Robertas Šarknickas
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Я пересел на такси, думал, вернусь домой, но мне сказали, что это микроинсульт", – рассказал 44-летний "крестьянин". По его словам, состояние здоровья неожиданно ухудшилось в понедельник вечером.

Шаркницкас сказал, что сейчас его обследуют – ищут очаг.

"Еще только первый день. Ночь я провел (в больнице – DELFI). С верой иду вперед, – ответил он на вопрос о самочувствии. – Дочь плакала и просила: "Не сдавайся, папа". Я обещал. Все будет хорошо".

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