Депутат литовского парламента от Литовского союза крестьян и зеленых Миндаугас Пуйдокас зарегистрировал поправки, в которых будет запрещено курение.
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В соответствии с его предложением, предлагают запретить курение на расстоянии 10 м от входа в ресторан, кафе, бар и другие заведения общепита, клубы, интернет-кафе, казино.

Пуйдокас также предлагает запретить курение около помещений, в которых проходят спортивные состязания или другие мероприятия, на детских площадках и на расстоянии 100 м от них, на охраняемых территориях.

Во время массовых мероприятий предлагают разрешить курение только в специально отведенных для этого местах.

В число мест, где запретят курить, входят также остановки общественного транспорта и вокзалы и места находящиеся ближе 10 м к ним.

Депутат указывает, что курильщик наносит вред не только себе, но и окружающим, они вынуждены дышать дымом. По словам Пуйдокаса, цель поправок - ограничить вред пассивного курения, уменьшить загрязнение окружающей среды.

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