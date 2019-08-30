Свое предложение депутат мотивирует тем, что парламент одобрил введение выходного 2 ноября, поэтому 1 мая - избыточный выходной день, не позволяющий людям заработать больше денег.
"Считается, что увеличение числа выходных дней и введение еще одного выходного не на пользу жителям, они лишаются возможности больше работать и заработать. Это также является ухудшением условий бизнеса, из-за дополнительного выходного госбюджет лишится нескольких десятков миллионов евро", – указал депутат в пояснении к поправкам.
Чимбарас считает, что в Литве и без того слишком много праздничных выходных, если сравнивать со средним показателем по ЕС (в среднем в ЕС 12 праздничных выходных, а в Литве их 16).
"Литва и сейчас уже одна из стран, где больше всего праздников, больше выходных только в Болгарии и Венгрии (по 17)", – пишет Чимбарас.
Он также подчеркнул, что в Литве нет традиции празднования 1 мая, поэтому этот праздник избыточный.
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