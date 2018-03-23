Депутат предлагает ввести оплачиваемый выходной и для родителей, воспитывающих одного ребенка

Депутат Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Моника Навицкене предлагает ввести дополнительный оплачиваемый выходной и для родителей, воспитывающих одного ребенка до 12 лет (сейчас на такой выходной могут претендовать родители, воспитывающие двоих детей до 12 лет).
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"Я думаю, что государство должно следить за европейскими тенденциями и оценивать демографическую ситуацию в Литве, поэтому надо поддерживать семьи, независимо от количества детей в них, поскольку для Литвы важен каждый ребенок. С другой стороны, несправедливо создавать механизм помощи семьям, в которых воспитывают двоих и более детей, так дискриминируют родителей, воспитывающих одного ребенка", - сказала Навицкене.

В соответствии 138 ст. Трудового кодекса Литвы, работники, воспитывающие ребенка-инвалида до 18 лет или двоих детей до 12 лет получают один дополнительный оплачиваемый выходной в месяц (или сокращенное время работы на 2 часа в неделю), а работники, у которых есть трое и больше детей до 12 лет - два выходных в месяц (или им сокращают время работы на 4 часа в неделю).

"Я убеждена, что семьи, получая помощь государства, будут чувствовать больше уверенности за будущее своих детей. Такое предоставление дополнительных выходных родителям, воспитывающим одного ребенка, было бы небольшой, но явной помощью со стороны государства и выражением солидарности", - сказала депутат Навицкене.

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