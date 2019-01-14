Работодатели могли бы поощрять своих работников и их семьи не только зарплатой, но другими способами, сказал либерал Йонас Варкалис, предложивший проект закона о поощрении социальных инициатив работодателя. Депутат Литовского парламента предлагает сделать так, чтобы работодатель мог предлагать своему работнику целый спектр разных социальных инициатив – от абонементов в спортклубы до оплаты похорон или свадеб.
© DELFI / Domantas Pipas

Средства, выделяемые для этого, предлагают не облагать налогами на прибыль и подоходным налогом. Однако в такой форме работник мог бы получать не больше 25% зарплаты, чтобы избежать злоупотребления. Кроме того, работодатели, которые занимаются социальными инициативами, получали бы право первенства во время конкурсов на госзакупки.

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Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что она одобрила бы это предложение только в том случае, если бы все эти бонусы были включены в коллективное соглашение. Она заметила, что только так можно добиться прозрачности, только в таком случае эти инициативы не заменять зарплату.

Гендиректор Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас сказал, что одобряет эту идею, но заметил, что ее могут не поддержать, поскольку представлена она членом оппозиции.

В проекте указано, что такие "прибавки" к зарплате может делать как сам работодатель, так и третьи лица, привлеченные работодателем. Предлагают следующие бонусы:
1) оздоровительные услуги (лечение, реабилитация, зубные врачи, услуги больниц, санаториев, поликлиник, медпунктов);
2) лекарства и ассортимент оптик;
3) услуги спортзала, бассейна и т.д.;
4) отдых (путевки в санатории, места отдыха, лагеря);
5) услуги общепита;
6) культурная программа (компенсация билетов на спортивные и культурные мероприятия);
7) финансовая помощь (или) стипендия работнику и (или) членам его семьи, которые учатся в вузах;
8) улучшение благосостояния заинтересованных лиц (летние и зимние лагеря для детей, досуг дошкольников, услуги психолога);
9) помощь в создании хороших жилищных условий (льготный кредит на жилье);
10) страхование жизни;
11) пенсионное накопление в частных фондах;
12) похоронные услуги;
13) оплата свадьбы, юбилея и т.д.;
14) расходы на няню для детей, если работник не идет в отпуск по уходу за ребенком и в отпуск не идет его супруг/супруга;
15) материальная помощь (выплаты) семье пострадавшего во время несчастного случая на работе, когда этого не требуют законы.

По предложению Варкалиса, этот закон распространялся бы только на частные предприятия. В такой форме работник мог бы получать не больше 25% зарплаты, чтобы избежать злоупотребления. Если закон будет принят, он должен вступить в силу с 1 июля 2019 года.

Варкалис не считает, что эти предложения должны быть внесены в коллективные трудовые соглашения, как это предлагает Ругинене.

"Тогда это уже будет обязательная процедура, – заметил он. – Может, лучше, если работодатель увидит у себя в компании один "перл" и не захочет с ним расстаться, поэтому будет помогать ему самому, его семье и т.д."

Варкалис заметил, что все это не должно использоваться вместо зарплаты.

Ругинене заметила, что только коллективное соглашение позволит контролировать - не будут ли эти средства компенсированы за счет зарплаты работника. "Во всем мире есть такие поощрения, мы за них, но это должно быть только дополнительным "бонусом", – сказала она.

Арлаускас напомнил, что выступал с таким предложением во время работы парламента прошлого созыва.

"Мы пытались воплотить это в жизнь через Комитет по вопросам здравоохранения, через Дангуте Микутене. Обо всем договорились, но тут столкнулись интересы "трудовиков" и соцдемов. Соцдемы хотели перенять эту идею. И ее провалили", – рассказал он. Арлаускас считает, что большинство вряд ли поддержит предложение оппозиционера.

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