Проект подготовил депутат Пятрас Чимбарас, который считает, что благодаря этому удастся избежать ситуации, характерной в настоящее время - люди стараются заранее купить больше алкоголя, поскольку после 15 ч. уже не смогут это сделать.
Если алкоголь и в воскресенье будут продавать до 20 ч., то люди, вероятно, будут покупать меньше алкоголя.
В проекте сказано, что в воскресенье около 15 ч. в магазинах образуются очереди из людей, которые спешат купить алкоголь.
По словам Чимбараса, люди, которые не могут купить алкоголь в воскресенье после 15 ч., ищут другие, нелегальные способы его приобретения. В результате бюджет лишается доходов от акциза и других налогов.
Кроме того, действующий в Литве порядок удивляет гостей из других стран, туристов.
Если алкоголь в воскресенье разрешат продавать до 20 ч., то его можно будет навынос покупать и в кафе.
Предлагается сделать так, чтобы эти поправки вступили в силу с 1 января 2020 года.
Сейчас в рабочие дни и в субботу алкоголь в Литве продают с 10 до 20 ч., а в воскресенье – до 15 ч.
Из кафе и ресторанов выносить алкоголь можно тоже только в указанные часы.
Эти ограничения в Литве действуют с 2018 года.
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