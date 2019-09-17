Проект подготовил депутат Пятрас Чимбарас, который считает, что благодаря этому удастся избежать ситуации, характерной в настоящее время - люди стараются заранее купить больше алкоголя, поскольку после 15 ч. уже не смогут это сделать.

Если алкоголь и в воскресенье будут продавать до 20 ч., то люди, вероятно, будут покупать меньше алкоголя.

В проекте сказано, что в воскресенье около 15 ч. в магазинах образуются очереди из людей, которые спешат купить алкоголь.

По словам Чимбараса, люди, которые не могут купить алкоголь в воскресенье после 15 ч., ищут другие, нелегальные способы его приобретения. В результате бюджет лишается доходов от акциза и других налогов.

Кроме того, действующий в Литве порядок удивляет гостей из других стран, туристов.

Если алкоголь в воскресенье разрешат продавать до 20 ч., то его можно будет навынос покупать и в кафе.

Предлагается сделать так, чтобы эти поправки вступили в силу с 1 января 2020 года.

Сейчас в рабочие дни и в субботу алкоголь в Литве продают с 10 до 20 ч., а в воскресенье – до 15 ч.

Из кафе и ресторанов выносить алкоголь можно тоже только в указанные часы.

Эти ограничения в Литве действуют с 2018 года.