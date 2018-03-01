По действующим на данный момент законам о правовом положении иностранцев, статус беженца или временная защита предоставляют иностранцам, если они не представляют угрозы для безопасности страны, если не вступило в силу решение суда за совершение очень тяжкого преступления и они не представляют угрозы для общества. Это означает, что такие тяжкие преступления, как торговля людьми, их использование для принудительных работ, торговля наркотиками, сексуальное использование, не являются достаточным основанием, чтобы не предоставлять статус беженца или временной защиты. Иными словами, нынешнее регулирование не пресекает возможность получения статуса беженца или временной защиты иностранцам, которые были осуждены за совершение тяжких преступлений. Депутат считает, что надо ужесточить законодательную базу.

"Иммиграция в Литву растет, а ее последствия - многогранное явление. Кроме экономического и социального воздействия, это явление надо оценивать с точки зрения нацбезопасности и обеспечения общественного порядка", - подчеркнул Кащюнас.

Два года назад в разгар миграционного кризиса Германию потряс ряд преступлений сексуального характера, совершенных иммигрантами из третьих стран, т.е. тех, кто просил об убежище. Подобные преступления были зафиксированы также в Австрии и Финляндии. Жертвами сексуального насилия зачастую становятся молодые женщины. Причины таких преступлений связаны с разницей в культуре, отношением приезжих к Европе, действующим законам. Кроме того, иммигранты знают, что даже за тяжкие преступления их серьезно не накажут, к примеру, их не лишат убежища, не депортируют туда, откуда они прибыли.

"По словам экспертов, именно перспектива лишения статуса беженца и возможности постоянного места жительства, а не наказание по европейским законам, в таком случае является наилучшей превентивной мерой. Поэтому и нам лучше заранее позаботиться о домашней работе", - подчеркнул Кащюнас.

Если будет принята поправка, то статус беженца или временную защиту не смогут получить иностранцы, которые были осуждены не только за очень тяжкие, но и тяжкие преступления, и приговор в их отношении вступил в силу. Таких иностранцев могут депортировать из Литвы.