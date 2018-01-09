"Крепкое пиво во всей Европе продают в таре до 0,5 л. В Литве до сих пор все наоборот - крепкое пиво только в большой таре", - сказал Жемайтайтис, зарегистрировавший в секретариате поправки к закону о контроле над алкоголем.
Он предлагает запретить продажу в Литве пива, алкогольных коктейлей, ферментированных напитков с концентрацией алкоголя от 7,5%, только в таре не больше 0,2 л, за исключением случаев, когда речь идет о стеклянной, керамической, деревянной или жестяной таре.
В соответствии с предложенным проектом, запрещается продавать пиво, ферментированные напитки, алкогольные коктейли с содержанием алкоголя от 7 до 7,5% в таре больше 0,25 л, с содержанием алкоголя от 6,5 до 7%, в таре больше 0,3 л, с содержанием алкоголя от 6 до 6,5% в таре больше 0,35 л, с содержанием алкоголя не больше 6% в таре больше 0,5 л, за исключением случаев, когда речь идет о стеклянной, керамической, деревянной или жестяной таре.
В настоящее время в Литве запрещено продавать пиво, ферментированные напитки, алкогольные коктейли с содержанием алкоголя больше 7,5% в таре больше 0,5 л, за исключением случаев, когда речь идет о стеклянной, керамической, деревянной или жестяной таре.
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