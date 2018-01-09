Депутат "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис предлагает продавать крепкое пиво только в небольшой таре.
© DELFI / Andrius Ufartas

"Крепкое пиво во всей Европе продают в таре до 0,5 л. В Литве до сих пор все наоборот - крепкое пиво только в большой таре", - сказал Жемайтайтис, зарегистрировавший в секретариате поправки к закону о контроле над алкоголем.

Он предлагает запретить продажу в Литве пива, алкогольных коктейлей, ферментированных напитков с концентрацией алкоголя от 7,5%, только в таре не больше 0,2 л, за исключением случаев, когда речь идет о стеклянной, керамической, деревянной или жестяной таре.

В соответствии с предложенным проектом, запрещается продавать пиво, ферментированные напитки, алкогольные коктейли с содержанием алкоголя от 7 до 7,5% в таре больше 0,25 л, с содержанием алкоголя от 6,5 до 7%, в таре больше 0,3 л, с содержанием алкоголя от 6 до 6,5% в таре больше 0,35 л, с содержанием алкоголя не больше 6% в таре больше 0,5 л, за исключением случаев, когда речь идет о стеклянной, керамической, деревянной или жестяной таре.

В настоящее время в Литве запрещено продавать пиво, ферментированные напитки, алкогольные коктейли с содержанием алкоголя больше 7,5% в таре больше 0,5 л, за исключением случаев, когда речь идет о стеклянной, керамической, деревянной или жестяной таре.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

Польский политолог криком защищал литовцев на Первом канале (20)

Политолог из Польши Якуб Корейба назвал литовского...

В Литве разыщут разбившиеся в межвоенное время самолеты (1)

ВВС Литвы и Клайпедский университет договорились о...

Литовская полиция раздает нарушителям ПДД свечи (6)

С целью снизить статистику смертей пешеходов на...

Депутат предлагает продавать крепкое пиво только в небольшой таре (24)

Депутат "Порядка и справедливости" Ремигиюс...

Обнаруживший сгоревший автомобиль егерь: нашли, но жалко, что тело (1)

Егерь Пирчупского лесничества, работавший во вторник...

TOP новостей

История Ванагайте изъятием книг не закончилась: еще один сюрприз (127)

Рута Ванагайте была приглашена на телепередачу,...

Валдас Адамкус: Литва еще не такая, какой я ее представлял (53)

Литва все еще не такая, какой я ее представлял, сказал...

Польский политолог криком защищал литовцев на Первом канале (20)

Политолог из Польши Якуб Корейба назвал литовского...

С января изменились привычки литовских покупателей (218)

Сокращение времени продажи алкоголя уже изменило...

Актер Регимантас Адомайтис: меня тоже вербовали (66)

После того, как Литовский центр по изучению геноцида и...