"В Литве бедствует каждый пятый житель, у каждого 10 есть долги. Чаще всего люди становятся должниками, поскольку не могут расплатиться за коммунальные услуги, получают штрафы за безбилетный проезд, берут срочные займы. Для многих жителей Литвы задолженность становится приговором, цена которого – социальная яма. Я считаю, что долги надо возвращать, но надо создать такие условия, при которых люди могут это сделать. Действующий на данный момент порядок взыскания долгов не помогает должнику стать платежеспособным, а загоняет его в еще большую нищету", – пишет Шакалене.

С помощью Национальной сети организаций, помогающих в борьбе с нищетой, и депутатов Шакалене подготовила и зарегистрировала поправки к Гражданскому кодексу, которые помогут людям выбраться из долгов.

1. Все дела одного должника должен рассматривать один пристав. Поскольку из-за разных приставов непропорционально растут расходы на администрирование долга. Кроме того, это осложняет бухгалтерию работодателей, особенно некрупных.

2. Разрешить высчитывать в счет долга не больше 20% трудовых доходов или пособий, не превышающих минимальную зарплату. Сейчас отчисления составляют до 50%. Из доходов, которые выше минимума, отчислять не больше 50%, сейчас - до 70%. Большие отчисления приводят к финансовому краху должников, заставляют их работать нелегально, скрывать доходы.

3. Не допускать выселения из жилья, если должник может погасить долг в течение 24 месяцев (сейчас этот срок составляет 6 месяцев). Лишение жилья приводит к тому, что часть должников становятся бездомными.

"Нынешняя система взыскания долгов настолько давит на людей, что им невыгодно работать официально. Значит, без работы такие люди оказываются на дне, а если работают - то нелегально. Ни один из вариантов не на благо нашему обществу, поэтому необходимо создать механизм помощи этим людям", – сказал председатель соцдемов Гинтаутас Палуцкас.