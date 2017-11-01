Депутат зарегистрировал соответствующую поправку к закону, согласно которой "граждане Литвы, которые учатся в зарубежных и международных школах, учрежденных в нашей стране, должны пройти курс истории и географии Литвы, а также курс гражданского воспитания".
Йовайша предлагает, чтобы эта поправка вступила в силу со следующего учебного года.
По его словам, сейчас такие школы обязаны преподавать детям литовский язык, а историю, географию и гражданское воспитание в некоторых из них "не преподают или преподают лишь минимально".
По словам Йовайши, в таких школах учатся не только дети иностранных граждан, но и граждане Литвы, поэтому "эти граждане Литвы, учась в действующих на законном основании школах, не проходят полноценный курс истории, географии Литвы и гражданского воспитания".
Глава комитета отмечает, что несмотря на то, что международные школы действую как негосударственные заведения, они получают государственное финансирование – в соответствии с методикой корзины учащегося они получают целевые дотации из бюджета.
Депутат предлагает обязать международные школы учить детей истории Литвы (5)
Глава парламентского Комитета по вопросам науки и...
Европейский еврейский конгресс осудил выпады против Ванагайте (15)
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) строго осудил...
День всех святых в деревне Пушконяй (3)
"Доброе утро из деревни Пушконяй!", - под таким названием...
С 1 ноября меняются ПДД, снижают максимальную допустимую скорость
С 1 ноября в соответствии с правилами дорожного...
Со следующего года увеличатся самые низкие зарплаты (8)
Правительство Литвы предлагает менять закон о порядке...
TOP новостей
Европейский еврейский конгресс осудил выпады против Ванагайте (15)
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) строго осудил...
Под носом у Грибаускайте и Вериги – нелегальные работники? (44)
Может ли быть так, что зубы руководству страны –...
Депутат предлагает обязать международные школы учить детей истории Литвы (5)
Глава парламентского Комитета по вопросам науки и...
День всех святых в деревне Пушконяй (3)
"Доброе утро из деревни Пушконяй!", - под таким названием...
С 1 ноября меняются ПДД, снижают максимальную допустимую скорость
С 1 ноября в соответствии с правилами дорожного...