Депутат зарегистрировал соответствующую поправку к закону, согласно которой "граждане Литвы, которые учатся в зарубежных и международных школах, учрежденных в нашей стране, должны пройти курс истории и географии Литвы, а также курс гражданского воспитания".

Йовайша предлагает, чтобы эта поправка вступила в силу со следующего учебного года.

По его словам, сейчас такие школы обязаны преподавать детям литовский язык, а историю, географию и гражданское воспитание в некоторых из них "не преподают или преподают лишь минимально".

По словам Йовайши, в таких школах учатся не только дети иностранных граждан, но и граждане Литвы, поэтому "эти граждане Литвы, учась в действующих на законном основании школах, не проходят полноценный курс истории, географии Литвы и гражданского воспитания".

Глава комитета отмечает, что несмотря на то, что международные школы действую как негосударственные заведения, они получают государственное финансирование – в соответствии с методикой корзины учащегося они получают целевые дотации из бюджета.