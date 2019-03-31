Если человек такие данные не предоставит, то предлагают не впускать его на территорию Литвы.
Этот проект предложен на фоне вспышки заболеваемости корью в Литве.
По словам автора, цель проекта - создать условия для защиты от привозных случаев заболевания корью.
Депутат также предлагает принимать в детские сады и школы только привитых детей, предусмотреть случаи обязательной иммунопрофилактики для взрослых.
"Из-за того, что меньше людей стали делать прививки, возникает угроза здоровью общества – общественному интересу, который должно обеспечить государство", – сказано в проекте поправок к закону о профилактике и контроле инфекционных заболеваний.
По данным Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, в 2018 году в Литве зарегистрировали ряд случаев "привозной" кори - по одному из Черногории, Польши и Индии и два- из Украины.
По последним данным, в этом году зарегистрировано больше 280 случаев заболевания корью в Литве. О том, прививались ли взрослые, заболевшие корью, неизвестно. Больше 90% заболевших корью детей – это дети, которые не были привиты.
На этой неделе парламент Литвы отклонил проект закона, подготовленный консерваторами, согласно которому, родителей хотели обязать прививать детей до 16 лет от полиомиелита, кори, краснухи (если нет противопоказаний). Об отказе от прививок врачи должны были бы сообщать Национальному центру общественного здоровья и местным отделениям службы по защите прав детей.
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