Письмо госпожи Зиты Анушаускас выложил в сети Facebook.

"Крик о помощи госпожи Зиты, который получили депутаты, президент, и члены Каунасского горсовета (хотя, похоже, его писали мэру Каунаса).

Я не знаю, насколько верна эта информация (в Rekvizitai.lt зарплаты указаны в два раза выше), проверяли ли профсоюзы, ГНИ, Инспекция по труду и другие ответственные ведомства эти "уму непостижимые зарплаты", поэтому я предаю письмо огласке", – писал депутат.

В письме Зиты, задан вопрос - какие зарплаты на самом деле платит компания Baltic fish export, которая находится в Каунасской СЭЗ у принадлежит Матийошайтисам.

"550 евро в месяц. Украинцев и других иностранцев здесь используют как рабов. Сейчас уже взяли на работу и несовершеннолетних, которых также используют. Главы компании не придерживаются законов. Работников постоянно обманывают, никогда не платят столько, сколько человек заработал, все высчитывают из зарплат", – сказано в письме.

Сидя в кресле мэра, вы наверное чувствуете себя как председатель ЦК КПСС, можно себе многое позволить – использовать работников, платить, сколько хочется. Ведь хочется к нескольким сотням миллионов получить еще... себе, или своим сыновьям, это не так важно, разве не так?", – возмущалась Зита.

По ее словам, чтобы изжить социальное неравенство в Литве и снизить нищету, надо закрыть такие компании, как Vičiūnai.

"Люди там работают по 12 ч. в день, но все равно живут в нищете. Удачи в подсчете миллионов", – писала она.

Руководство пресс-службы Vičiūnai отметило, что ситуацию комментировать не будут.

DELFI выслал запрос Государственной инспекции по труду, но ответа не получил.

По данным "Содры", 8 августа в компании работали 245 человек.

Работникам платят среднюю зарплату в размере 1065,01 евро "на бумаге".

ЗАО Baltic fish export принадлежит группе компаний Vičiūnai, основателем которых является мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис.

На сайте компании сказано, что основная деятельность ЗАО Baltic fish export – переработка рыбы и морепродуктов, охлаждение и упаковка. В компании работают с продукцией из Балтийского моря и океанов.