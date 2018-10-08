3 октября в парламенте Литвы зарегистрировали четвертый вариант поправок к закону о регулировании уровне шума. Поправки к закону зарегистрировал социал-демократ Пятрас Чимбарас. По его словам, это первый шаг в решении проблемы, а средства достижения еще можно корректировать.

"Закон еще шлифуют, депутаты смогут вносить предложения. Комитет определится, отшлифует, но цель такова - должны ограничить и шум, производимый животными, сейчас норм нет", – заметил он.

В соответствии с проектом, животное не может без перерыва шуметь дольше 10 минут в период с 7 до 22 ч., и больше 5 минут в период с 22 до 7 ч. или шуметь в общей сложности 30 мин в течение 3 часов.

"Во-первых, если собака лает больше 5 минут без перерыва, то есть один вариант – либо она нездорова, либо одичала, либо что-то еще. Это практически невозможно. Но что касается времени - это начальные варианты, их можно обсуждать. Может не быть никаких ограничений или увеличат время. Это должна быть точка отсчета, а время можно сократить или увеличить. Это не окончательный вариант", – сказал депутат.

Он подчеркнул, что в ЕС Литва на 9-м месте по количеству собак. У нас 7000 собак, в Латвии в два раза меньше, в Эстонии – в 4 раза меньше.

"У нас такой беспорядок - кто хочет, покупает, кто хочет, дарит. Вырастили, поиграли и выбросили, куда попадают эти собаки? В приют. Перед тем как взять собаку, надо думать о том, какой она шум производит, о возможных болезнях. В других странах не купишь животное, пока не сдашь тест, у нас такого нет", – заметил депутат.

Чимбарас признал, что у него есть две собаки и он понимает, какую он поднимает проблему.

Кимантайте согласна с тем, что существует проблема шума, который производят собаки, но вариант их решения не кажется ей подходящим. По ее словам, закон направлен на борьбу с шумом, но включить все во временные рамки 5-10 минут – нелогично. Если закон вступит в силу в таком виде, то хозяев будут наказывать не за постоянный шум, который производят собаки, а за лай в течение конкретного временного срока.

"Сейчас действуют законы – Закон о благосостоянии и охране животных, согласно ему, содержание животных не должно быть проблемой для окружающих, не должно нарушать покой. Если речь идет о постоянном шуме, тогда мои права защитят", – сказала Кимантайте, заметив, что новый закон вызовет немало проблем.

"Главная проблема – замеры. Если, по словам людей, предложивших поправки, наказывать будут за лай в течение 5-10 минут, значит, кто-то должен приехать и замерять, но если время не зафиксируют, не будет оснований для наказания. В соответствии с поправкой, за дверью должен стоять полицейский и замерять время, но в таком случае посторонний человек будет раздражать животное, оно будет лаять", – сказала специалист.

Климантайте заметила, что после вступления закона в силу, суды будут завалены делами о конфискации собак, которые лают больше 5 минут, в случае повторного нарушения.

"Сейчас готовят проект закона, который на практике невозможно осуществить. (…) Будет полно дел, связанных с лаем собак в течение 5-10 минут", – заметила специалист.

По ее словам, Чимбарас запугал общество еще не связавшись со специалистами, не выяснив вопрос применения закона и его осуществления.

"Я надеюсь, что дискуссии откроют Пятрасу глаза и ведомства, работающие с животными, расскажут ему, как на практике решаются такие проблемы, как наказывают, какая ответственность применяется, статистика показывает, что приносят результат. Нельзя ничего не ведая, заявлять, что ничего не делают, нет контроля", – сказала Кимантайте.

Если вступят в силу предложенные поправки, то хозяевам лающих собак грозят штрафы в размере 20–300 евро.