Малдейкене считает, что информация, которая содержится на сайте также противоречит договору с Евросоюзом.
На этом сайте дана информация о писателях Марюсе Ивашкявичюсе и Руте Ванагайте. Читателей сайта призывают делиться данными об этих лицах, которые явно можно расценить как призыв к расправе над ними.
Депутат прост Генпрокуратуру начать расследование и оценить, не нарушают ли авторы сайта основные права человека, утвержденные в Конституции Литвы и договоре с ЕС, а также 167 (незаконный сбор информации о личной жизни) и 145 ( угроза убийства или нанесения тяжких увечий, терроризирование человека) ст. УК ЛР.
Кроме того, депутат просит оценить, не нарушают ли авторы сайта законы, регламентирующие защиту персональных данных.
Рабочих, которые повредили корни деревьев на аллее Лайсвес, ждут неприятности
На прошлой неделе выяснилось, что во время...
Прокуратура не будет рассматривать высказывания литовского писателя Ивашкявичюса (1)
Прокуратура Литвы не станет рассматривать...
Депутат обратилась в прокуратуру в связи с информацией об Ивашкявичюсе и Ванагайте, распространяемой в интернете (5)
Депутат литовского парламента Аушра Малдейкене 1...
В Алитусе открылся дом престарелых: сколько будут стоить его услуги (18)
1 марта в Алитусе открылся дом престарелых, отдел опеки...
За прошедшие сутки пожарные-спасатели 14 раз выезжали, чтобы убрать с дорог поваленные деревья
За прошедшие сутки пожарные-спасатели 14 раз выезжали,...
TOP новостей
Социолог: житель Литвы должен получать как минимум 1000 евро "на руки" (83)
Неравенство в Литве и социальное разобщение находятся...
В Вильнюсе началась традиционная ярмарка Казюкаса (9)
В пятницу в Вильнюсе начинается традиционная ярмарка...
Перемены с 1 марта: в Литве дорожает алкоголь и сигареты (41)
С 1 марта в Литве увеличиваются акцизы на алкоголь и...
В Алитусе открылся дом престарелых: сколько будут стоить его услуги (18)
1 марта в Алитусе открылся дом престарелых, отдел опеки...
Счета за февраль в этом году будут на четверть меньше, чем в прошлом
По предварительным данным Литовской ассоциации...