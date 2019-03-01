Малдейкене считает, что информация, которая содержится на сайте также противоречит договору с Евросоюзом.

На этом сайте дана информация о писателях Марюсе Ивашкявичюсе и Руте Ванагайте. Читателей сайта призывают делиться данными об этих лицах, которые явно можно расценить как призыв к расправе над ними.

Депутат прост Генпрокуратуру начать расследование и оценить, не нарушают ли авторы сайта основные права человека, утвержденные в Конституции Литвы и договоре с ЕС, а также 167 (незаконный сбор информации о личной жизни) и 145 ( угроза убийства или нанесения тяжких увечий, терроризирование человека) ст. УК ЛР.

Кроме того, депутат просит оценить, не нарушают ли авторы сайта законы, регламентирующие защиту персональных данных.