"Если несмотря на все введенные запреты, люди по-прежнему будут пытаться мигрировать и переносить вирус по всей Литве, я не сомневаюсь, что мы пойдем и на такой шаг. Мы думаем об этом (ЧП), но это очень неприятно", – сказал Слушнис.

Однако, по его словам, введение режима чрезвычайного положения - это крайняя мера, надеются, что этого делать не придется.

"Сейчас никто не собирается вводить режим ЧП. Это были обсуждения, в небольшом кругу, на стадии обсуждения. О ЧП скажу главное – это самое дорогое, что может придумать государство. Если уже примут такое решение, представьте, это означает использование всех силовых структур для контроля общественной жизни. Это так дорого, что именно эта цена ограничивает возможность принятия такого решения", - сказал депутат.

"Ждут расходы трех видов. Ты закрываешь бизнес, который несет деньги в бюджет и тратишь бюджетные средства. При решении вопроса введения режима ЧП в первую очередь исследуют вопрос расходов. Я не думаю, что парламент так легко одобрит ЧП. Это один момент.

Второй момент - контроль. Это конфликт с обществом. Часть общества, надо сказать, немалая, отлично соблюдает все правила (...). Введением режима ЧП мы говорим, что проделанная ими работа не дала никакой пользы. Люди старались, соблюдали указания.

Третье, что я вижу - еще больше поднимутся те группы общества, которые настроены против, которые считают, что все это глупости. Этих людей такое решение подняло бы на ноги. Так появился бы внутренний конфликт, которым могут воспользоваться враждебные силы. На данном этапе жизни я вижу много минусов ЧП", - объяснил депутат.

"Я всегда говорю, дорогие граждане Литвы, самый дешевый способ спасти друг друга - соблюдение простых правил: снижение контактов, находиться со своими, которые не заразились, если надо ходить на работу, снижать контакты до минимума", - сказал Слушнис, заметив, что режим ЧП - самая крайняя мера, которую могут ввести, если все другие не дадут результата.