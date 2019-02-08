"Может, это и хулиганское поведение, но я не знаю, как иначе обратить внимание ответственных ведомств на юридический хаос, – сказал DELFI консерватор Маяускас, купивший конопляный чай в одном из столичных магазинов. – Самый больной вопрос - онкопациенты, нуждающиеся в помощи. Они не могут легально использовать препараты из конопли, чтобы снять боль, беспокойство, тошноту. И тут они не только должны переносить боль, но и чувствовать себя преступниками".

Депутат сказал, что проверил чай в лаборатории литовской таможни. Выяснилось, что в нем есть запрещенное в Литве психоактивное вещество THC (тетрагидроканнабинол), значит этот чай не могут легально продавать в стране.

Маяускас добивается смягчения наказания за контрабанду и хранение небольшого количества наркотических и психотропных веществ. Узнав, что ТНС есть и в конопляном чае, он решил обратить внимание ведомств на эту проблему и заварил конопляный чай прямо в здании парламента. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

"В парламенте Литовской Республики я заварил конопляный чай. Это чай из цветков промышленной конопли. Чай я купил в универмаге. Мы проверили его в лаборатории таможни на наличие THC. Ответ был положительный. Чай вкусный, на упаковке сказано, что его хорошо пить перед сном или после активной деятельности. Хотелось бы пить его чаще", – написал Маяускас.

"Минздрав указал, что конопля (за исключением семян) и любое количество THC строго запрещаются. Департамент по контролю над наркотиками это также подтверждает. Продовольственно-ветеринарная служба отмечает, что ей этот запрет неясен. Фермеры говорят, что продают части легально выращенной промышленной конопли, – писал Маяускас. – Продавец в магазине заверила, что все легально и предложила купить больше, пока не раскупили".

Маяускас считает, что наказание, которое ждет за то, что человек пьет такой чай, слишком суровое: "Если это до сих пор нелегально, то пора легализовать. Где еще за упаковку конопляного чая ждет наказание в виде 2 лет тюрьмы?"

"Если все это легально, то может министр здравоохранения может пересмотреть абсурдные законы, которыми запрещено даже в медицинских целях использовать продукцию промышленной конопли, в которой психоактивное вещество составляет лишь одну тысячную часть", – заметил депутат.

DELFI обратился в Департамент по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем, но пока не получил комментарий о том, как запрещенный продукт попал на рынок.

Депутата Маяускас заметил, что некоторые наказания очень парадоксальны. "За приобретение на улице почти 0,5 кг конопли могут назначить штраф, арест или лишение свободы до двух лет. А за небольшое количество конопляного масла, которое используют в медицинских целях, или за косяк, который присылают по интернету грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Это считается тяжким преступлением, за которое не дают условный срок", – сказал он.