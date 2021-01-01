"Я и сам на выезде из города простоял 1,5 часа и думал, может, произошло ДТП. А потом, когда подъехал, мне сказали два слова и пропустили. Эти меры не всегда кажутся целесообразными", – заметил депутат.

По его словам, надо обращаться к обществу, просить людей беречь себя и никуда не ездить.

"Я думаю, надо информировать людей, чтобы они никуда не ездили, не собирались вместе и т.д.", - сказал он.

Матулас считает, что сейчас важно, чтобы вакцина попала во все больницы.

"К сожалению, когда прибыла первая партия, некоторые больницы взяли все, а вспомогательные получили всего по 10 доз. <…> К примеру, Шяуляйская и Паневежская больницы сделали прививки почти все врачам, а 11 других больниц Утенского и Паневежского округов, где лечатся по несколько десятков больных COVID-19, получили по 10 доз. Это справедливо", – сказал Матулас.

"Ненормально, что работа таких больниц не контролируется", – заметил депутат. По его словам, есть надежда, что система здравоохранения выстоит - во многих больницах немало врачей переболели коронавирусом, они сейчас возвращаются на работу (например, в Раейняй переболели 120 врачей и медсестер, в одной вильнюсской больнице - 200, в Биржай переболели и привились около половины медперсонала).