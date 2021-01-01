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Депутат литовского парламента Антанас Матулас сказал, что не все нынешние карантинные ограничения действуют, поэтому надо думать о более эффективном управлении вирусом. "Как блокирование дорог, несмотря на то, что сотни машин вернули, видимо, не было до конца эффективным. Что касается отключения огней на елках, мне такие решения кажутся нелогичными", – сказал депутат в передаче "День на Delfi".
Antanas Matulas
Antanas Matulas
© DELFI / Domantas Pipas

"Я и сам на выезде из города простоял 1,5 часа и думал, может, произошло ДТП. А потом, когда подъехал, мне сказали два слова и пропустили. Эти меры не всегда кажутся целесообразными", – заметил депутат.

По его словам, надо обращаться к обществу, просить людей беречь себя и никуда не ездить.

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"Я думаю, надо информировать людей, чтобы они никуда не ездили, не собирались вместе и т.д.", - сказал он.

Матулас считает, что сейчас важно, чтобы вакцина попала во все больницы.

"К сожалению, когда прибыла первая партия, некоторые больницы взяли все, а вспомогательные получили всего по 10 доз. <…> К примеру, Шяуляйская и Паневежская больницы сделали прививки почти все врачам, а 11 других больниц Утенского и Паневежского округов, где лечатся по несколько десятков больных COVID-19, получили по 10 доз. Это справедливо", – сказал Матулас.

"Ненормально, что работа таких больниц не контролируется", – заметил депутат. По его словам, есть надежда, что система здравоохранения выстоит - во многих больницах немало врачей переболели коронавирусом, они сейчас возвращаются на работу (например, в Раейняй переболели 120 врачей и медсестер, в одной вильнюсской больнице - 200, в Биржай переболели и привились около половины медперсонала).

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