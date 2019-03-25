Депутат сказала, что этот кандидат как своими моральными качествами, так и компетентностью и последовательной работой на благо государства самый подходящий на пост президента.
"Шимоните всю свою жизнь выбирала не прибыльную работу в бизнесе, а честную службу своей стране, работу на госслужбе, она ответственно помогала жителям страны в самые тяжелые моменты истории государства. Вот и в последние годы Шимоните, несмотря на то, что могла выбирать более легкий трудовой путь, взяла на себя ответственность и стала депутатом. В парламенте она демонстрирует всем пример серьезной и осознанной работы", - сказала Малдейкене.
Она отметила, что этот кандидат прекрасно представлял Литву в Еврокомиссии, Центробанке Европы, в других международных финансовых ведомствах и на разных межправительственных форумах. "Наоборот, она выбирала те пути, которые реально помогали государству выходить из кризиса, брала на себя бремя ответственности и могла договориться с международным финансовым обществом в те моменты, когда этого добиться было особенно сложно.
Шимоните - смелый человек, не прячущийся от неудобных вопросов, не боящийся тяжелой работы. Она не является просто приукрашенным творением пиарщиков, она - самостоятельная личность, у которой есть хребет, ценности, она не меняет свое мнение в зависимости от времени", - сказала Малдейкене.
Она гордится тем, что может назвать Шимоните своей подругой, обсуждает с ней научные, политические вопросы, моральные вопросы. Именно поэтому она верит, что решения Шимоните всегда обдуманные, опираются на твердые знания в сфере экономики и политики, а не стремления к красивым рейтингам.
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