В эфир телевидения ЛНК после летних каникул возвращается телепередача KK2 penktadienis. В первой передаче речь пойдет о внебрачной дочери депутата литовского парламента Пятраса Гражулиса.
Birutė Navickaitė, Petras Gražulis
© DELFI montažas

Политики и известные люди высказали свое мнение и о внебрачном ребенке Гражулиса. Исполнительница Рената Гайдан считает, что Гражулис поступил по-мужски, признав отцовство.

"Господин Гражулис правильно поступил, признав отцовство и дав денег, ведь не каждый мужчина признает это и дает денег. 5000 евро - значительная сумма", - считает Гайдан.

Депутат Аушра Мальдейкене сказала, что доходы у Гражулиса солидные и он может позаботиться о ребенке: "Доходы у него солидные и большие, он декларирует большие доходы. Господин Гражулис должен платить адекватные алименты. С такими людьми как Гражулис, надо все делать через суд, тут такого слова как "порядочность" не существует", - сказала Мальдейкене.

Статьи по теме:
Депутат Гражулис отказался дать внебрачной дочери свою фамилию  (12)
Мать дочери депутата Гражулиса торгует рыбой в Паланге: самые лучшие клиенты - россияне  (53)

Известный адвокат Альбертас Банджюс в передаче расскажет о том, что мать внебрачной дочери Гражулиса была неслучайной женщиной в жизни депутата: "Имя дочери госпожа Бируте выбрала такое же, как имя матери и дочери Гражулиса. Возможно, это свидетельство того, что она не была случайной женщиной с улицы. Неважно, что это не первый его ребенок, но может, придет время, и он одумается, начнет общаться с дочерью как настоящий отец", - сказал адвокат.

Актер и ведущий мероприятий Вячеславас Мицкявичюс в студии представит посвященную Гражулису песню. Он расскажет, что вдохновение и возмущение пришли, когда он услышал историю о внебрачном ребенке Гражулиса: "Так в течение нескольких часов родилась песня".

Передача KK2 penktadienis выйдет в эфит 7 сентября в 19.30 ч. на ЛНК.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Развязка в истории внебрачного ребенка Гражулиса - появились результаты теста (36)

Молодая жительница Паланги Бируте Навицкайте,...

Мать ребенка Гражулиса предала огласке переписку с политиком  депутат через суд хочет забрать ребенка (24)

После заявления известного политика Пятраса Гражулиса...

Гражулис предлагал взять ребенка на воспитание: не знаю, что ребенку может дать такая мать (11)

После скандала, связанного с появлением на свет...

Членство Гражулиса в партии приостановлено на год (36)

Во время субботнего заседания в Паланге руководство...

Ставшему отцом депутату Гражулису преподнесли подарок в парламенте (19)

22 июня в зале заседания парламента Литвы консерватор...

Родившая от женатого депутата женщина рассказала: когда я забеременела, вся его вежливость улетучилась (42)

"Когда я была на пятом месяце, он пришел ко мне на работу,...

Общество

У посольства РФ в Литве напомнили о пытках в российских и советских тюрьмах (6)

Арт-инсталляция под названием "Россия пыточная" была...

Сообщается о том, что самолет НАТО сбил НЛО в Литве: одна деталь заставляет задуматься (11)

Самолеты Военной полиции НАТО сбили в Литве...

В пятницу заторы в Вильнюсе начались раньше, причина - ДТП (2)

В пятницу в Вильнюсе по обыкновению заторы начинаются...

Загадочные намеки Науседы: сгоряча такие решения не принимают (2)

Советник президента банка SEB экономист Гитанас...

Шяуляйские полицейские спешили по вызову в роддом на помощь акушерам (7)

В среду, в час ночи, в полицию позвонили врачи...

TOP новостей

Фейк о сбитом самолетом НАТО НЛО в Литве: одна деталь заставляет задуматься (11)

Самолеты Военной полиции НАТО сбили в Литве...

Предложение жителям: хотите сэкономить - откажитесь от мусоропровода (35)

До 2020 года в Вильнюсе планируют оборудовать 755 новых...

Балтийские каникулы Жени. Паланга: и это они называют шумом? И это они называют деньгами? (88)

Курорты Балтии известны каждому россиянину: я с детства...

Жители Литвы все еще не привыкли к евро - недовольны переходом на валюту ЕС (48)

Почти половина жителей Литвы недовольна введением...

Жители Вильнюса ополчились против проекта нового здания суда (18)

Проект нового здания судов в Вильнюсе поднял...