Политики и известные люди высказали свое мнение и о внебрачном ребенке Гражулиса. Исполнительница Рената Гайдан считает, что Гражулис поступил по-мужски, признав отцовство.
"Господин Гражулис правильно поступил, признав отцовство и дав денег, ведь не каждый мужчина признает это и дает денег. 5000 евро - значительная сумма", - считает Гайдан.
Депутат Аушра Мальдейкене сказала, что доходы у Гражулиса солидные и он может позаботиться о ребенке: "Доходы у него солидные и большие, он декларирует большие доходы. Господин Гражулис должен платить адекватные алименты. С такими людьми как Гражулис, надо все делать через суд, тут такого слова как "порядочность" не существует", - сказала Мальдейкене.
Известный адвокат Альбертас Банджюс в передаче расскажет о том, что мать внебрачной дочери Гражулиса была неслучайной женщиной в жизни депутата: "Имя дочери госпожа Бируте выбрала такое же, как имя матери и дочери Гражулиса. Возможно, это свидетельство того, что она не была случайной женщиной с улицы. Неважно, что это не первый его ребенок, но может, придет время, и он одумается, начнет общаться с дочерью как настоящий отец", - сказал адвокат.
Актер и ведущий мероприятий Вячеславас Мицкявичюс в студии представит посвященную Гражулису песню. Он расскажет, что вдохновение и возмущение пришли, когда он услышал историю о внебрачном ребенке Гражулиса: "Так в течение нескольких часов родилась песня".
Передача KK2 penktadienis выйдет в эфит 7 сентября в 19.30 ч. на ЛНК.
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