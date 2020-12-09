Он решился говорить о появлении полуобнаженного мужчины во время заседания Комитета по культуре. Тогда появился вопрос ориентации Гражулиса, выступающего против однополых отношений, однако сам депутат уверяет, что его привлекают только женщины.
"Конец света. Я даже подумать не могу, что я что-то мог бы делать с какими-то мужчинами. Прекратите. Это ужасно. Это конец света. – эмоционально реагировал Гражулис. – Меня не депутатский мандат греет. Знаете, когда в парламент пришли неприкасаемые и профессионалы-гомосексуалисты, я минимум две недели был в депрессии. Как Карбаускис хотел отказаться от мандата. Люди думают, что для меня этот мандат важен. Но мне важнее доверие людей".
Он сказал, что из-за переживаний ему даже снился пророческий сон.
"Мне снилось, что я сижу на железнодорожном вокзале. Людей нет. Сижу на деревянной скамье, а на моих руках и ногах железные кандалы. Вижу, как ко мне идут мужчина и женщина. Они проходят мимо и говорят: "Пятрас, не горюй, держись, ты будешь свободен и Литва будет свободна". И кандалы спадают", – рассказал Пятрас.
Он признал, что лгал СМИ, говоря, что рядом с ним был журналист Андрюс Тапинас. Политик сказал, что солгал, поскольку был растерян и чувствовал себя как в капкане.
В передаче KK2 он признал, что рядом с ним был друг его сына.
"Там меньше секунды. Были проблемы со связью, я хотел высказаться, а связь пропала. Говорит: "Может, нажми эту кнопку?" Тут связь восстановилась, а рядом был человек без майки. – сказал депутат. – Был друг моего сына и третий человек, которого мы проводили в Америку. Приезжал один человек по работе. Мой сын тоже по делам приехал. Они приехали рано. Говорят: "Можно в душ. Утром не сходил, спешил". Знаете, 9 ч. утра, я и не заметил, что он рядом. Не придал значения тому, что человек без рубашки. А тут такое раздули".
Напомним, что раньше Гражулис заявлял, что рядом с ним показался Тапинас, который его якобы преследует.
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