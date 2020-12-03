Гражулис на заседании представил свою версию.

"Уважаемые депутаты, я сегодня немного опоздал на утреннее заседание, поскольку толпы журналистов спрашивают меня о том, кто вчера был у меня за спиной", – сказал Гражулис. По его словам, это был Андрюс Тапинас.

"Чтобы вы не спрашивали меня, я отвечаю вам. Поскольку уже 10 депутатов спрашивали. Это был Андрюс Тапинас, точно Тапинас. Если мне не верите, спросите у него", – сказал депутат, заметив, что Тапинас его "преследует".

"Он везде. Я в Гаргждай, Тапинас в Гаргждай, я в Паланге навещаю Монику, мою дочь, он - стоит под окнами. Я в парламенте, он в общежитии. Он меня уже полгода преследует. Это был Тапинас, не надо иметь никаких иллюзий. И не задавайте мне лично свои вопросы", – сказал Гражулис.

В среду в социальных сетях появилось видео с заседания парламентского Комитета по культуре, на котором рядом с политиком Пятрасом Гражулисом появился полуобнаженный мужчина. Посыпались разные предположения, на тему, кто этот незнакомец. Свое мнение высказал и член Смешанной группы депутатов Ремигиюс Жемайтайтис.

Он поделился фотографией молодого 29-летнего политика Добиласа Синкявичюса и написал: "Новый или старый друг Пятраса Гражулиса Добилас Синкявичюс".