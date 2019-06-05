Депутат литовского парламента Пятрас Гражулис, который прославился своим лозунгом "За Литву, мужчины" во время гей-парадов, сказал, что в этом году в шествии участвовать не будет, в качестве формы протеста он выбирает бойкот.
Petras Gražulis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Сегодня все стали толерантными, сейчас надо бойкотировать и не повторять то, что они делают. Одни идут на парад, другие предлагают семейный парад. Это глупости. Я бойкотирую, это тоже протест", - сказал Гражулис.

В октябре 2013 года "отличившийся" во время шествия "За равенство!" Гражулис сохранил депутатскую неприкосновенность. Парламент не отдал его в руки правосудия.

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Тогдашний генпрокурор Дарюс Валис просил сейм разрешить ограничить свободу Гражулиса за административное правонарушение. В прокуратуру обратились сотрудники ГКП Вильнюсского округа в связи с поведением депутата во время шествия ЛГБТ.

Baltic Pride 2019 – это крупнейшее мероприятие общины ЛГБТ, в котором участвуют как члены общины, так и поддерживающие их жители Литвы, стран Балтии и Европы. В этом году мероприятия Baltic Pride 4-9 июня проходят в Вильнюсе.

Кульминация праздника - шествие "За равенство!" на проспекте Гедиминаса, 8 июня.

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Депутат Гражулис в этом году проигнорирует шествие "За равенство!"

Депутат литовского парламента Пятрас Гражулис ,...

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