Женщина рассказала DELFI, что сама она много работает, а за дочерью присматривает няня. Девочка растет, не доставляя матери никаких хлопот, хорошо спит по ночам.

Единственно, что омрачает жизнь Навицкайте - это отношения с отцом ребенка, депутатом Пятрасом Гражулисом. По словам молодой матери, отец враждебно настроен по отношению к дочери, не соглашается платить алименты, кроме того, он не разрешил дать дочери его фамилию.

"Мы пытались говорить по-хорошему, но ничего не вышло. Он пытался давить на меня, чтобы я уменьшила сумму на содержание ребенка. Мне неважно богат он или нет. Меня волнует, сколько стоит содержание ребенка. Я давно говорила, меня не интересует твоя зарплата. Главное, сколько будет стоить содержание ребенка. Я намерена работать и зимой, значит, мне надо платить за няню", – рассказала Навицкайте.

Женщина сказала, что политик до сих пор так ни разу и не навестил свою 5-месячную дочь. "И я могу дать ей все самое лучшее. Я просила лишь дать ей фамилию. Он мне сказал - нет. Это было еще до публичного скандала, недавно эту просьбу передал мой адвокат, но Пятрас повторил, что не хочет давать дочери свою фамилию", - рассказала молодая мать.

"Он мне говорил, что не хочет видеть ребенка и никакой суд не заставит его встречаться с дочерью. Я уже стараюсь не читать интервью с ним. Больно это слышать. В нашей жизни его не существует", - продолжила она.

Навицкайте удивилась, что даже после скандала, теста ДНК политик не одумался. Он так и не поинтересовался, все ли необходимое есть у его ребенка, не дал никаких денег на его содержание (5000 евро Гражулис дал молодой женщине еще до рождения дочери, но больше ничего на ребенка не давал).

Не работать Бируте не может, радует только то, что в холодное время года работа будет менее интенсивной, значит она сможет уделять дочери больше времени.

Молодая жительница Паланги Бируте Навицкайте, в июле сообщившая о том, что родила ребенка от депутата Пятраса Гражулиса, рассказала, что уже есть результаты ДНК-теста. Женщина сказала DELFI, что они поставили точку в этой истории и не были ни для кого сюрпризом.

Женщина подтвердила, что результаты доказали - биологический отец девочки Гражулис.