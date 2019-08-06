"Люди в кафе - не самые пьющие, поэтому, пока не вступил в силу запрет, предлагают парламент отозвать этот закон. В противном случае – это лето станет последним, когда можно выпить бокал вина или пива в уличном кафе в Старом городе Вильнюса или на пляже в Паланге", - сказала Армонайте.

По ее словам, это избыточное требование скажется на малом бизнесе и уменьшит привлекательность Литвы среди туристов, а также снизит интерес бизнеса к возможности открывать уличные кафе.

Кроме того, по словам Армонайте, ужесточение контроля не решает основные проблемы в сфере здравоохранения и в социальной сфере, которые вызваны бесконтрольным употреблением алкоголя.

"В Литве все еще сложно быстро получить лечение от болезней зависимости, а ведь именно больные люди употребляют больше всего алкоголя, они пьют не в кафе, а у себя дома", - сказала депутат.

Она указала, что эти запреты отрицательно скажутся на сезонных летних кафе в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и на курортах (в Паланге, Ниде, Юодкранте, это касается и кафе при некоторых гостиницах).

По данным Вильнюсского самоуправления, в 2017 году, когда парламент принял этот закон, интерес бизнеса к конкурсам на уличные кафе значительно снизился. Согласно подсчетам, эти поправки коснутся больше 30 вильнюсских уличных кафе. Часть из них прекратит свою деятельность, другие – планируют сократить число работников.

В пресс-релизе сказано, что из-за этих поправок с января 2020 г. нельзя будет продавать глинтвейн в Рождественском городке.

"В Паланге в этом году выдано 18 лицензий на сезонную торговлю алкоголем на пляже и 19 лицензий на продажу алкоголя в кафе или временных постройках. В Клайпеде это коснется 16 пляжных кафе", – сказано в сообщении.

Депутат отмечает, что уже сейчас на пляжах запрещено употреблять алкоголь в неположенных местах, более того – в пьяном виде нельзя купаться, поэтому новые запреты избыточные.