На этой неделе Высший административный суд Литвы поручил Миграционному департаменту пересмотреть просьбу российского политического деятеля Юрия Горского предоставить ему политическое убежище.
© Фото из личного архива

Суд решил удовлетворить жалобу россиянина, но не предоставляет более подробную информацию, поскольку содержание дел, связанных с предоставлением убежищ, засекречено.

В мае прошлого года Департамент миграции принял решение не предоставлять убежище г-ну Горскому, учитывая информацию, предоставленную Департаментом государственной безопасности и неправительственной организацией Freedom House.

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Разведка утверждает, что Горский поддерживал контакты с российскими спецслужбами и что его деятельность в Литве связана с российской политикой.

В то время Freedom House описал россиянина как провокационную, контролируемую Кремлем личность, только лишь имитирующую оппозиционную деятельность.

Горский отвергает все эти заявления. Он утверждал, что он стремился к переменам в России и боролся против "путинизма", как и любая другая оппозиция в стране.

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