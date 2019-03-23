Суд решил удовлетворить жалобу россиянина, но не предоставляет более подробную информацию, поскольку содержание дел, связанных с предоставлением убежищ, засекречено.

В мае прошлого года Департамент миграции принял решение не предоставлять убежище г-ну Горскому, учитывая информацию, предоставленную Департаментом государственной безопасности и неправительственной организацией Freedom House.

Разведка утверждает, что Горский поддерживал контакты с российскими спецслужбами и что его деятельность в Литве связана с российской политикой.

В то время Freedom House описал россиянина как провокационную, контролируемую Кремлем личность, только лишь имитирующую оппозиционную деятельность.

Горский отвергает все эти заявления. Он утверждал, что он стремился к переменам в России и боролся против "путинизма", как и любая другая оппозиция в стране.