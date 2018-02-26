"Я могу подтвердить, что госпожа Неринга Венцкене находится в США под государственной опекой. Согласно многолетней практике, Департамент юстиции обычно не комментирует вопросы, связанные с экстрадицией", - отметила пресс-секретарь департамента Николь Навас-Оксман.

Американцы сообщили посольству Литвы о задержании Венцкене в среду, 21 февраля. В четверг состоялось заседание суда, на нем Венцкене подала просьбу об освобождении под залог, однако суд ее отклонил. Как отметила литовская прокуратура, процесс происходит в Чикаго.

Если ее передадут Литве, то Венцкене будут предъявлены обвинения в том, что она не выполнила решение суда передать дочь брата Драсюса Кедиса матери девочки Лаймуте Станкунайте, злоупотребляла правами представителя ребенка, и в совершении других преступлений.