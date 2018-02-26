В пятницу, 23 февраля, Департамент юстиции США подтвердил задержание бывшего члена парламента Литвы Неринги Венцкене, однако заметил, что подробных комментариев не будет.
Neringa Venckienė
© DELFI / Tomas Vinickas

"Я могу подтвердить, что госпожа Неринга Венцкене находится в США под государственной опекой. Согласно многолетней практике, Департамент юстиции обычно не комментирует вопросы, связанные с экстрадицией", - отметила пресс-секретарь департамента Николь Навас-Оксман.

Американцы сообщили посольству Литвы о задержании Венцкене в среду, 21 февраля. В четверг состоялось заседание суда, на нем Венцкене подала просьбу об освобождении под залог, однако суд ее отклонил. Как отметила литовская прокуратура, процесс происходит в Чикаго.

Если ее передадут Литве, то Венцкене будут предъявлены обвинения в том, что она не выполнила решение суда передать дочь брата Драсюса Кедиса матери девочки Лаймуте Станкунайте, злоупотребляла правами представителя ребенка, и в совершении других преступлений.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Неринга Венцкене находится в необычной чикагской тюрьме (20)

Бывшая судья и депутат из Литвы Неринга Венцкене...

Венцкене подозревают в совершении 13 преступлений (37)

Арестованная в Чикаго бывший депутат литовского...

В США задержана Неринга Венцкене (38)

По просьбе Литвы в США задержана бывший депутат...

Общество

Ожидающих повышения зарплат ждут невеселые новости

Банковские аналитики говорят, что, несмотря на быстрый...

Запрет не действует: ряд кабельных компаний продолжают показывать РТР (13)

Часть компаний, предоставляющих услуги кабельного...

Вильнюс закупит средства защиты на случай аварии на БелАЭС (26)

Муниципалитеты города Вильнюса и Швянчёнского...

За пользование телефонами за рулем за 5 дней наказаны 513 водителей (1)

Полиция Литвы информирует, что с 20 февраля на дорогах...

В Литве за одобрение советских преступлений будет наказан издатель книги Сапожниковой (40)

Глава издательства в Литве, которое перевело книгу...

TOP новостей

Гражданин Германии написал книгу о своем опыте обучения вождению в Литве (21)

Гражданин Германии Феликс Акерманн прожил в Литве пять...

Ожидающих повышения зарплат ждут невеселые новости

Банковские аналитики говорят, что, несмотря на быстрый...

В Литве - рост иммиграции, волна эмиграции спадает (11)

В Литве фиксируется рекордная иммиграция, а основная...

"У нас в Америке": русская улочка Голливуда и литовский флаг в Колорадо новый проект DELFI (6)

"Сколько дорог тебе надо пройти, чтобы человеком стать?...

Запрет не действует: ряд кабельных компаний продолжают показывать РТР (13)

Часть компаний, предоставляющих услуги кабельного...