Департамент тюрем объявил о заболевшем коронавирусом работнике

Женщина вернулась из Доминиканской Республики, соблюдала все меры предосторожности, находилась в самоизоляции в Каунасе.
Рекомендации по самоизоляции ей предоставляли специалисты центра общественного здравоохранения. 23 марта она почувствовала себя плохо и обратилась к врачам.
В результате тестирования, диагноз был подтвержден. Женщина лечится дома, ее состояние удовлетворительное, стабильное. На работу женщина не приезжала, с коллегами не общалась.
По данным Минздрава на 8.00 26 марта в Литве зафиксировано 290 случаев заболевания коронавирусом.
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