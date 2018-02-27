Серия реалити-шоу Ball In The Family о прибытии семьи Боллов в пренайско-бирштонасский баскетбольный клуб Vytautas чуть более чем за сутки уже посмотрели 900 тыс. зрителей. По словам литовцев США, это реалити-шоу смотрит в общей сложности около двух миллионов американцев.

"Для создания реалити-шоу невыгоден образ современной, интересной и привлекательной для туризма страны. Чтобы привлечь внимание как можно большего числа зрителей, (создатели шоу - ред.) жонглируют стереотипами и субъективными фактами", - сказала BNS представитель ДТ Герда Буткувене.

По ее словам, представители ДТ в начале пребывания баскетболистов в Литве связались с семьей Боллов и продюсерами реалити-шоу, однако последние отказались от предложенной помощи в знакомстве с Литвой.

В одном из эпизодов серии братья Боллы собрались прогуляться по окрестностям Пренай. Увидев полупустые улицы Пренай, нападающий клуба Vytautas Лианджело Болл заявил, что город "выглядит, как в страшном фильме", а защитник Ламело Болл пожаловался на холод.

По словам Г. Буткувене, досадно, что литовским СМИ Боллы всегда транслировали иные свои впечатления от Литвы, чем показано в эпизодах реалити-шоу.

Мэр Пренай доволен

Мэр самоуправления Пренай Альвидас Вайцекаускас придерживается другого мнения - по его словам, месседж Боллов на руку и городу, и стране.

"На мой взгляд, исходящая от них информация о Пренай, о Литве - позитивная. Если взглянуть в целом, без мелочей, они довольно красиво отзываются о наших людях, о нашей стране", - сказал мэр.

В одном из эпизодов реалити-шоу есть позитивные отзывы о мэре Пренай. Отец молодых баскетболистов Лавар Болл радовался подаренному торту "шакотис" и литовскому гостеприимству.

Мэр рассказал, что самоуправление Пренай уже успело ощутить пользу от приезда семьи Боллов.

"Во-первых, увеличилось посещение матчей, например, на матче с каунасским (клубом - ред.) Zalgiris всем желающим попасть на арену не хватило места. Такого не было. Увеличилась посещаемость и некоторых предприятий общественного питания. Без сомнения, финансовая польза для нашего баскетбольного клуба -очевидная", - сказал А. Вайцекаускас.