Департамент статистики: в конце 2018 года в Литве бастовало почти 3,7 тыс. учителей

Больше всего забастовок проведено в Клайпедском уезде (39), Вильнюсском уезде (29) и Каунасском уезде (20).
Совокупное время, в которое бастовавшие педагоги не работали, составило 194 883 рабочих часа или 31 947 рабочих дней.
Средняя продолжительность забастовки составила 8,67 рабочих дней.
Забастовки возглавляемого Андрюсом Навицкасом Профсоюза работников системы образования Литвы проходили в ноябре - декабре 2018 года.
Педагоги протестовали из-за новой системы штатной оплаты их труда, требовали повышения зарплат, сокращения числа учеников в классах.
Эти забастовки вынудили уйти в отставку министра образования и науки Юргиту Пятраускене.
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