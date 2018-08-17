Департамент полиции заверяет, что полицейским за поврежденные автомобили платить не придется

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сказал DELFI, что Совет принял решение отказаться от Kasko
"До сих пор Kasko обходилось в 400 000 евро, а сейчас – 1,8 млн. евро. Совет решил, что это слишком много, на такую сумму ремонтов не бывает. Было решено, что каждое ведомство будет само платить за ремонт", - сказал собеседник.
По его словам, взыскивать с сотрудников будут тогда, когда выясниться, что ДТП было результатом их намеренных действий. Например, если ДТП совершит нетрезвый полицейский или полицейский во время патрулирование, который не ехал по вызову, но мчался на скорости 120 км/ч там, где скорость 50 км/ч. В таких случаях будут взыскивать по 200-300 евро.
По словам Матониса, от Kasko решили отказаться не потому, что нет денег, а потому что подсчитано, что эта страховка невыгодна. Kasko есть у автомобилей, которые застраховали раньше.
Глава ГПК Каунасского округа Дарюс Жукаускас не скрывал, что был у них случай, когда во время ДТП был серьезно поврежден служебный автомобиль. Ущерб составил 19 000 евро. Но он сказал, что с сотрудника полиции эти деньги не взыскивали.
"Была проведена служебная проверка, выяснили причину ДТП. Признали, что виноват был сотрудник полиции, он должен заплатить 300 евро", – сказал Жукаускас.
Максимальное взыскание в таких случаях установлено Департаментом полиции. Взыскать эти деньги можно в том случае, если доказаны преднамеренные действия полицейского. В каждом случае будет проводиться расследование, использоваться видеоматериалы и прочие записи, которые делает оборудование, установленное в служебных автомобилях. Жукаускас указал, что максимальное взыскание меньше указанного в Трудовом кодексе.
"Однако сотрудники ГПК Каунасского округа застрахованы страхованием на случай профессиональных рисков, поэтому мы обратились в страховую компанию, чтобы были установлены границы профессионального риска в подобных случаях. Пока ответ не получен", – сказал собеседник.
Жукаускас акцентировал, что разговоры о том, что полицейские боятся выезжать по вызовам, преувеличение, поскольку стражи порядка обязаны убедиться в том, что их действия не представляют угрозы другим участникам движения.
"Если полицейский будет ехать к месту ДТП, не соблюдая ПДД, неважно с мигалками или без, не все водители могут его заметить или услышать. Поэтому сотрудники полиции должны соблюдать ПДД и убедиться, что путь безопасен", – подчеркнул Жукаускас.
По его словам, не так и часто полицейские попадают в ДТП. Он заметил, что всякое бывает, но не ежедневно.
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