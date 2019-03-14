"Надзиратель, нарушив запрет, поддерживала неслужебные отношения с осужденными и задержанными, в июне-декабре 2018 года она общалась с задержанными (позже осужденными), арендовала квартиру, которая принадлежала близким осужденного, а также ничего не предприняла для того, чтобы пресечь нарушения, которые осужденные совершали в месте лишения свободы", – сказано в сообщении.
"Констатируется, что повторяющиеся намеренные и халатные действия Л.К. (бездеятельность), привели к тому, что она нарушила данную 14 июня 2018 года присягу и совершила грубое нарушение служебной дисциплины, за которое полагается служебное взыскание – увольнение со службы", – сказано в выводах.
Калинаускайте ушла с работы в феврале, заявив, что больше не может оставаться на работе из-за давления со стороны коллег.
Ранее она утверждала, что на нее оказывали давление, чтобы она ушла с работы потому, что она не согласилась поддерживать неформальные отношения с осужденными.
Портал delfi.lt сообщал, что служебная проверка была связана с отношениями между Калинаускайте и ее бывшим другом, который в данный момент находится за решеткой.
Калинаускайте уверяла, что не общается с ним уже два года, а внутреннее расследование назвала попыткой расправы.
После ее заявлений о том, что представители Службы иммунитета требовали от нее завязать неформальные отношения с заключенными, было начато расследование, оно еще не завершено. Начальник Службы иммунитета Департамента тюрем Юрга Мицкене сказала, что в ходе расследования были выявлены недочеты в системе проверки работников, в системе защиты служащих от негативного влияния.
"После оценки возможных угроз, подготовлены новые законы, новый Кодекс этики работников Департамента тюрем и подчиненных ему учреждений", – сказала Мицкене. В выводах служебной проверки сказано, что Калинаускайте неправильно декларировала частные интересы, эта информация была передана Главной комиссии по служебной этике.
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