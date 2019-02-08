Как отмечается в сообщении ДНМ, 2 августа 1944 года в Польше, в концлагере Аушвиц-Биркенау был уничтожен лагерь цыган и убито около 3000 находившихся в нем человек.
Во время Второй мировой войны ромы, как и евреи, преследовались нацистами из расистских соображений. В общей сложности в годы нацистской оккупации, по оценкам разных историков, в Литве было убито 200-500 цыган.
"Международные организации официально признают геноцид цыган и добиваются, чтобы во всех государствах этот день отмечался 2 августа", - говорится в сообщении ДНМ.
Европарламент в 2015 году принял резолюцию, в которой признается факт геноцида цыган во время Второй мировой войны, а также содержится призыв к государствам объявить 2 августа Днем памяти геноцида цыган.
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