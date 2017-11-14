Прокуратура отказалась начать досудебное расследование, установив, что содержание секретных документов МИД раскрыто не было.
"Констатировано, что в разосланных ДМ письмах были указаны реквизиты засекреченных документов МИД (номер документа и дата), однако содержание этих документов раскрыто не было", - говорится в пресс-релизе.
Прокуратура стала разбираться в ситуации, когда новостной портал DELFI сообщил, что Департамент миграции разослал судьям КС РФ информацию ограниченного пользования о том, почему им запрещено приехать в Литву для участия в международном конгрессе.
Проблемы вызвало то, что в материале была раскрыта позиция председателя КС Литвы Дайнюса Жалимаса не разрешать российским судьям въезд из-за аннексии Крыма. Согласно сообщениям СМИ, опираясь на это, Москва стала оказывать давление на Литву, чтобы она вычеркнула судей из "черного списка" и запретила Д. Жалимасу въезд в Россию.
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