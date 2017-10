Департамент указал, что действовавшее последнюю неделю решение не принимать такие прошения было продлено "в силу нехватки человеческих ресурсов и с целью ускорения рассмотрения решения о выдаче многократной национальной визы и принятия решений". В дальнейшем обращаться за такими визами смогут те иностранцы, которые делают это, одновременно обращаясь за предоставлением временного вида на жительство в Литве. Прошения о выдаче виз все иностранцы могут подать в Вильнюсском, Каунасском и Клайпедском полицейских управлениях по миграции или их отделениях. Решение о выдаче визы должны быть приняты в течение 15 дней, однако из-за большой загруженности Департамент миграции сейчас выдает визы только по прошениям, поданным во второй половине августа. В этом году в Литве поступает примерно 15 прошений о выдаче виз в течение рабочего дня. С 2015 года число таких обращений возросло почти вдвое. Рост числа обращений эксперты связывают с увеличением трудовой иммиграции в Литву, преимущественно с Украины.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.