Е.Титов приехал в Литву из Краснодара в конце 2016 года. Он говорит, что опасается оставаться в России, потому что из-за своей деятельности столкнулся с давлением со стороны государственных структур.

В феврале этого года департамент миграции отказался предоставить журналисту убежище, потому, что, по мнению департамента, его страхи объективно не обоснованы.

Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) по тем же мотивам в июне отклонил жалобу Е.Титова на решение департамента.

Позже журналист обжаловал это решение в ГАСЛ. Эта история привлекла внимание политиков, вице-министр внутренних дел Гедрюс Сурплис заявил, что при решении вопроса о предоставлении убежища Е.Титову "имели место определенные недоразумения".

Приехавший в Литву россиянин говорит, что в своей стране подвергался преследованиям и получал косвенные угрозы.

Как утверждает МИД Литвы, он предоставил департаменту миграции свое мнение о том, что в случае возвращения в Россию Е.Титову будет угрожать опасность.