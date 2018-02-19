Таковы данные "Евробарометра, напоминает LRT. По данным опроса, ростом цен озабочены – 65% жителей страны, они считают это самой большой проблемой (средний показатель по ЕС - 17%). Однако экономисты замечают, что жизнь в Литве стала лучше, а средний уровень жизни никогда раньше не был в стране таким высоким, как сейчас.

По доходам на одного жителя Литва отстает и от соседей латышей и эстонцев, не говоря уже о жителях таких стран, как США и Великобритания, чьи доходы в 7 и 5 раз выше. Денег у литовцев всегда было меньше, чем у западноевропейцев. К примеру, в межвоенное время их было в два раза меньше. Сто лет назад, когда Литва восстановила независимость, экономика страны опиралась на сельское хозяйство, а основным экспортом были продукты - бекон и сливочное масло. Тогда промышленность делала лишь первые шаги.

"Промышленность развивалась довольно быстро, быстрыми темпами, но было отставание от Западной Европы в секторе услуг, ремесел, торговли, транспорта, конечно, это обусловило общее отставание", – сказал экономист банка Danske Bank Рокас Граяускас.

И отставание, по словам экономиста, чувствовалось во всех сферах, не только в экономике. В Литве была выше смертность среди младенцев, люди были менее грамотными. Не обошла Литву стороной и эмиграция, только она была меньше, чем сейчас. Кроме того, люди ехали не в Европу, а в Южную Америку, Южную Африку, Канаду. И цель эмиграции была не уезжать навсегда, как сейчас, а на заработки, чтобы потом вернуться и купить хозяйство. Литва была сельскохозяйственной страной, большинство жителей жили в деревне.

"Уровень урбанизации сегодня такой, что двое из трех живут в городе. В межвоенное время в городе жил 1 из 3. Треть населения в межвоенное время была неграмотной, сегодня все иначе, у нас наблюдается инфляция высшего образования", – сказал экономист.

Спустя два года после объявления независимости в стране действовало 2500 промышленных предприятий, меньше чем через 10 лет из стало почти 6000. Рост возможно продолжался бы,если бы не война и не советская оккупация, которые оставили глубокий шрам в экономике страны. В 1990 г. после восстановления независимости большая часть заводов была остановлена, наблюдался экономический спад, снизились доходы людей. Но потом стали приходить инвестиции из-за рубежа, ситуация стала улучшаться, экономика - расти.

"В последние 15 лет на самом деле Литва быстрыми темпами идет вперед, несмотря на глубокий кризис 2008-2009 гг., уровень жизни нагоняет западный. И сегодня, по сравнению с Западными странами, ВВП уже составляет около 70% ВВП на Западе. Исторически, это высокий уровень. Никогда на более высокой позиции мы еще не были", – уверяет экономист.

Центробанк Литвы прогнозирует, что в этом году ВВП будет расти, а уровень инфляции снизится, увеличатся и зарплаты жителей. Однако опросы жителей показывают иной результат. По данным"Евробарометра", ростом цен озабочены – 65% жителей страны, они считают это самой большой проблемой. В Латвии уровень цен беспокоит 30%, в Эстонии - 40%, а в Польше - 37% населения. По данным ЦБ, продукты в Литве за 5 лет подорожали на 10%, услуги – на 18%.

"люди считают проблемой высокие цены, но они считают проблемой и высокие налоги. Тут я считаю, надо в ответ на озабоченность людей снижать налоги. НДС надо снижать до 18 или 15%, тогда появляется возможность конкуренции, возможность снижения цен, это касается всех товаров, появляется возможность снижения всех цен", – сказал глава Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас.

По мнению некоторых политиков, именно НДС раздувает цены на продукты. Поэтому предлагают снизить НДС на продукты питания. Однако скептики считают, что эффект снижения НДС даст кратковременный эффект, со временем инфляция проглотит это снижение. Эксперты видят проблему не в росте цен, а в низких доходах жителей. Бороться, по их мнению надо не с ростом цен, которые одни из самых низких в ЕС, а с низкими зарплатами. По словам экономистов, желание снизить или заморозить цены означает заморозку зарплат работников многих секторов.