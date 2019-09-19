С 2010 по 2019 год усилиями Государственной службы охраняемых территорий (ГСОТ) на деньги структурных фондов Евросоюза в самых красивых местах Литвы построили 13 смотровых башен и оборудовали 8 прогулочных троп, включая тропу в кронах деревьев.
Apžvalgos bokštas Metelių regioniniame parke
© VSTT

По словам специалиста ГСОТ Дианы Ракаускайте, цель этих проектов - желание показать жителям красоту литовской природы.

Все проекты стоили 7,7 млн. евро, однако денег на присмотр за башнями и тропами нет, не выделяет деньги на их ремонт и Европа.

"По условиям ЕС дает деньги на инвестиции, а не на содержание инфраструктуры. За это отвечают дирекции охраняемых территорий, партнеры – мэрии, отделения Государственной службы лесничества. Тропы ремонтируют также на деньги, полученные от продажи билетов на посещение охраняемых территорий, а также на выделяемую помощь", – сказала Ракаускайте.

Статьи по теме:
В Бирштонасе открыта самая высокая в Литве башня обозрения  (8)
В Литве построена самая высокая башня обозрения  (35)

Она заметила, что билеты на посещение таких территорий люди покупают добровольно.

"В Литве плата для посетителей добровольная. В Польше, например, по прогулочным тропам можно прогуляться только с билетом, который стоит 8–10 злотых на человека (эти деньги идут на ремонт)", – писала Ракаускайте.

Культуролог Варняйского регионального парка Линас Шедвилас сказал журналистам, что Дебеснайская ботаническая тропа, в долине реки Варняле, уже давно не выполняет свою функцию, в покрытии зияют дыры, а заменить доски невозможно, разваливается вся конструкция.

"Мы пытались ее оживить, делали именные таблички, которые люди могли приобрести, и меня ли доски, а сейчас практически не к чему прибивать их, основа прогнила. Там надо все менять, а денег нет", – сказал Шедвилас.

"Мы поставили надпись, что ходить по тропе нельзя. А сломана потому, что мы получаем деньги из Европы, прокладываем тропы, через 5-6 лет доски прогнивают, а денег на замену нет, – сказал Шедвилас и прибавил, что на болотах тропы надо делать из более прочного материала. – Такие тропы надо прокладывать по новым технологиям. Дерево гниет, его надо заменять на более устойчивые материалы".

Глава Дзукийского национального парка Эймутис Гуделявичюс рассказал, что в Чепкяляй тропа и башня уже не пригодны для использования, но он надеялся, что к следующему году их удастся обновить.

"Все открыто, несмотря на плохое состояние. Мы даже таблички разместили, чтобы люди были осторожны, деревянные конструкции недолговечны. Но мы надеемся получить деньги и все обновить", – сказал Гуделявичюс.

По данным ГСОТ, тропы и башни оборудуют так, чтобы сделать их долговечнее, но учитывают соотношение цены и качества.

Журналисты интересовались у Министерства охраны окружающей среды, не видит ли оно проблемы в том, что в будущем не будет средств на обновление всех троп и смотровых башен. В ответе было сказано, что в таком случае их разберут и отправят на переработку.

"Естественно, что у каждого объекта есть свой срок. Башни, по словам подрядчиков, могут служить около 30 лет, иногда больше. Конечно, если появится такая необходимость, их можно демонтировать, металл переработать, использовать для других целей", – сказано в ответе министерства.

Сейчас в планах ГСОТ строительство последней башни в Русне и прокладка 10 троп.

Статьи по теме:

В Бирштонасе строят самую высокую в Литве башню обозрения (5)

В региональном парке петель Немана сейчас ведутся...

Общество

Проверка: работники Центра регистрации иностранцев держат детей за решеткой

Работники Центра регистрации иностранцев (ЦРИ) не...

В Каунасе построят самую большую в Литве больницу для животных

В Каунасе планируют строительство самой большой в...

В знак солидарности со Сквернялисом министр здравоохранения Литвы постригся наголо (8)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в знак...

Apžvalgos bokštas Metelių regioniniame parke Didžiasalio apžvalgos bokštas (Sirvėtos regioninio parko direkcijos nuotr.)

Денег на присмотр за смотровыми башнями нет: уже говорят о том, что они пойдут на металлолом (16)

С 2010 по 2019 год усилиями Государственной службы...

Вильнюс борется с нарушителями, новшества в связи с полосой А появятся с октября (7)

Водители, которые оккупировали полосу А,...

TOP новостей

Вильнюс борется с нарушителями, новшества в связи с полосой А появятся с октября (7)

Водители, которые оккупировали полосу А,...

В знак солидарности со Сквернялисом министр здравоохранения Литвы постригся наголо (8)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в знак...

Проверка: работники Центра регистрации иностранцев держат детей за решеткой

Работники Центра регистрации иностранцев (ЦРИ) не...

Apžvalgos bokštas Metelių regioniniame parke Didžiasalio apžvalgos bokštas (Sirvėtos regioninio parko direkcijos nuotr.)

Денег на присмотр за смотровыми башнями нет: уже говорят о том, что они пойдут на металлолом (16)

С 2010 по 2019 год усилиями Государственной службы...

Заморозки, ветер и дождь: оставшиеся дни недели заставят забыть о тепле (1)

В четверг ночью небольшие дожди были кратковременными,...