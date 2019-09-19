По словам специалиста ГСОТ Дианы Ракаускайте, цель этих проектов - желание показать жителям красоту литовской природы.

Все проекты стоили 7,7 млн. евро, однако денег на присмотр за башнями и тропами нет, не выделяет деньги на их ремонт и Европа.

"По условиям ЕС дает деньги на инвестиции, а не на содержание инфраструктуры. За это отвечают дирекции охраняемых территорий, партнеры – мэрии, отделения Государственной службы лесничества. Тропы ремонтируют также на деньги, полученные от продажи билетов на посещение охраняемых территорий, а также на выделяемую помощь", – сказала Ракаускайте.

Она заметила, что билеты на посещение таких территорий люди покупают добровольно.

"В Литве плата для посетителей добровольная. В Польше, например, по прогулочным тропам можно прогуляться только с билетом, который стоит 8–10 злотых на человека (эти деньги идут на ремонт)", – писала Ракаускайте.

Культуролог Варняйского регионального парка Линас Шедвилас сказал журналистам, что Дебеснайская ботаническая тропа, в долине реки Варняле, уже давно не выполняет свою функцию, в покрытии зияют дыры, а заменить доски невозможно, разваливается вся конструкция.

"Мы пытались ее оживить, делали именные таблички, которые люди могли приобрести, и меня ли доски, а сейчас практически не к чему прибивать их, основа прогнила. Там надо все менять, а денег нет", – сказал Шедвилас.

"Мы поставили надпись, что ходить по тропе нельзя. А сломана потому, что мы получаем деньги из Европы, прокладываем тропы, через 5-6 лет доски прогнивают, а денег на замену нет, – сказал Шедвилас и прибавил, что на болотах тропы надо делать из более прочного материала. – Такие тропы надо прокладывать по новым технологиям. Дерево гниет, его надо заменять на более устойчивые материалы".

Глава Дзукийского национального парка Эймутис Гуделявичюс рассказал, что в Чепкяляй тропа и башня уже не пригодны для использования, но он надеялся, что к следующему году их удастся обновить.

"Все открыто, несмотря на плохое состояние. Мы даже таблички разместили, чтобы люди были осторожны, деревянные конструкции недолговечны. Но мы надеемся получить деньги и все обновить", – сказал Гуделявичюс.

По данным ГСОТ, тропы и башни оборудуют так, чтобы сделать их долговечнее, но учитывают соотношение цены и качества.

Журналисты интересовались у Министерства охраны окружающей среды, не видит ли оно проблемы в том, что в будущем не будет средств на обновление всех троп и смотровых башен. В ответе было сказано, что в таком случае их разберут и отправят на переработку.

"Естественно, что у каждого объекта есть свой срок. Башни, по словам подрядчиков, могут служить около 30 лет, иногда больше. Конечно, если появится такая необходимость, их можно демонтировать, металл переработать, использовать для других целей", – сказано в ответе министерства.

Сейчас в планах ГСОТ строительство последней башни в Русне и прокладка 10 троп.