Желающие могут выбирать из 5 фондов. В беседе на DELFI этот вопрос обсуждали с президентом Ассоциации пенсионных фондов Мариюсом Калесинскасом и представителем компании INVL Asset Management Андреем Цибой.

"Есть такие ситуации - если человек сейчас не участвует в накоплении, то в следующем году он будет платить меньше налогов, однако это снижение меньше процента, отчисляемого в частные фонды. В других случаях зарплаты немного снизятся, у одних не больше чем на 10 евро. Наверное, это сильно жизнь человека не изменит. Надо не забывать, что средства, которые человек откладывает, не стоят на месте, их инвестируют. Несмотря на колебания на рынке, в долгосрочном периоде все же прибыль будет выше инфляции", – сказал Калесинскас.

2 января около 160 000 работников младше 40 лет автоматически будут включены в систему пенсионного накопления. Информацию о том, к какому фонду их присоединили, они узнают из письма, которое им пришлет "Содра". Те, кто не хочет участвовать в системе накопления, могут отказаться и выйти из системы. Однако тем, кто решит остаться в системе, не стоит сидеть сложа руки.

В начале января также запустят новый калькулятор, который позволит не только подсчитать пенсию по старости, но и рассмотреть разные индивидуальные сценарии пенсионного накопления. Можно будет выяснить даже, какую сумму получится накопить.

"Я бы сначала проверил в "Содре", к какому фонду меня причислили, взял калькулятор и посмотрел бы, что будет с моими доходами, сколько пойдет на накопление, сколько добавит государство, на что я могу рассчитывать в старости", – сказал Калесинскас.

Если человек захочет поменять фонд, он должен обратиться в тот, который выбрал. На сайте Центробанка Литвы можно посмотреть, как работают фонды, и увидеть результаты, а они очень разные (можно сравнивать данные за последние 15 лет).

Оба эксперта заметили, что если копит по максимуму, то гораздо больше будет переводить и государство. И об этом не стоит забывать.

Циба заметил, что человеку, который получает больше 2000 евро "на бумаге" стоит подумать об участии в фондах третьей ступени, тогда отдача будет еще существеннее.

Он указал, что для этого каждый месяц надо откладывать не меньше 125 евро из своей зарплаты. Тогда можно получить 300 евро в виде действующих налоговых льгот (снижается подоходный налог).

Он прибавил, что человек со средней зарплатой (935,7 евро – в третьем квартале 2018 года), за 30 лет при отчислении 3% должен внести 18 000–19 000 евро. Еще 8000–9000 евро - это будет помощь государства, если она останется.

По словам аналитиков, есть случаи, когда людям лучше всего вернуться из фондов в "Содру" и не участвовать в дополнительном пенсионном накоплении.

"Речь идет о людях, которые отложили немного средств, а до пенсии им осталось совсем немного. В таких случаях также стоит оценить необходимость в участии в накоплении. Но это редкие ситуации", – заметил Циба.

Аналитики рекомендуют участвовать в накоплении всем, кому до пенсии осталось больше 5-10 лет.