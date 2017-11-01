На снимках День всех святых нетрадиционный - все вокруг покрыто снегом, а между тем на большей части территории Литвы сегодня идет дождь.

"Может, это заставит уехать в теплые края?", - пошутил Бакеюс.

Температура воздуха сегодня в Литве колеблется в пределах 0-5 градусов, а на взморье до 9 градусов тепла.