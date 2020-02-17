Об этом 17 февраля DELFI сказал мэр Игналинского района социал-демократ Юстас Расикас.

"Вчера (16 февраля) он прислал письмо, в котором сообщил, что уходит с поста вице-мэра. Я сегодня прочитал это письмо. Я бы сказал, что он поступает честно, в противном случае, я бы сам инициировал эту процедуру. В четверг на заседании горсовета мы намерены рассмотреть его заявление", – сказал мэр. По его словам, до пятницы его заместитель попросил отпустить его в неоплачиваемый отпуск.

"На работе его нет. Сегодня нет", – сказал Расикас.

СМИ в выходные сообщали, что 14 февраля на территории Вильнюсского района, в Неменчине, полицейские остановили автомобиль Renault Clio.

Было чуть после полудня. 49-летний Жимантас был пьян - 2,78 промилле.

В этот день Жимантас был ВРИО мэра, находившегося в командировке.

Из мэрии, по словам очевидцев, Жимантас выехал около 11 ч. Он сказал, что неважно себя чувствует и едет к врачам.

"Нет, меня он не предупредил, не звонил. Я узнал в субботу, когда появились сообщения в СМИ. Нет, это сообщили другие, не он. Как я понимаю, сам он не мог сообщить, поскольку был задержан", – сказал DELFI Расикас.

Жимантаса ждет уголовное дело.

Глава Партии труда, членом которой является Жимантас, Виктор Успасских, узнал о приключениях Жимантаса от журналиста DELFI.

"Для меня это сюрприз. Я ничего не знал. Я думал, он непьющий. Плохо, если такое случилось, я этого не потерплю", – сказал Успасских.

Сам Жимантас не захотел говорить с журналистом DELFI. "Я не могу говорить, занят, всего хорошего", – сказал он.

Жимантас по образованию врач. Он работает в муниципалитете Игналинского района третий раз подряд. В 2004–2008 гг. он был депутатом парламента.

Позже он занимал пост председателя наблюдательного совета Больничной кассы Паневежиса, в 2015–2018 г. был директором Службы по установлению нетрудоспособности при Соцмине.

В 2019 году Жимантас был кандидатом на пост мэра от Партии труда.