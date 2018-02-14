Всего в инсценировке участвовали 9 пар геев. В социальных сетях эта демонстрация названа "свадьбой столетия", она состоялась за 2 дня до столетия Литовского государства.

Всех желающих законным браком сочетал переодетый в костюм робота один из организаторов мероприятия Артурас Рудоманскис. Он напомнил, что Литва находится в числе немногих стран Евросоюза, которые до сих пор не решили вопрос урегулирования прав геев.

Сторонники урегулирования отношений между сексменьшинствами утверждают, что сейчас гомосексуалистов в Литве дискриминируют, поскольку у них нет права на наследования имущества, они не могут автоматически получить информацию о состоянии здоровья партнера, если с ним случилось несчастье, они не могут представлять интересы друг друга в суде.

Критики однополых браков говорят, что гомосексуальные пары - это нетрадиционные семьи, а урегулирование их отношений - это шаг к тому, что гомосексуалистам разрешат усыновлять детей.

В позапрошлом году проводили исследование, которое показало, что партнерство между геями одобряют 11% жителей Литвы, а возможность брака между гомосексуалистами - 7%.