В первом чтении проект одобрили 48 депутатов, 13 были против, еще 26 воздержались. Парламент должен будет голосовать по этому проекту еще раз.
Если Сейм поддержит это предложение, выходными днями будут и 1, и 2 ноября. Такую поправку к Трудовому кодексу предложила член Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Ванда Кравчонок.
Если поправка будет принята, то она вступит в силу с 1 января 2020 года.
Депутат Юргис Разма предлагал вычеркнуть из списка выходных дней 1 мая - Международный день трудящихся, а Альгирдас Сисас - 1 ноября (День всех святых). Однако их предложения депутаты не поддержали.
Сейчас в Литве 13 праздничных выходных дней.
Сейм Литвы заново рассмотрит положение закона о праве иметь оружие в случае войны
Литовский Cейм постановил заново рассмотреть...
Грядут перемены: Сейм Литвы дал зеленый свет Программе здравоохранения Кепяниса (1)
Во вторник Сейм Литвы обсудил основные принципы...
Осталось меньше недели: решение о пенсионном накоплении надо принять прямо сейчас (2)
В последние дни июня жители Литвы должны определиться,...
Марюс Лауринавичюс: Кремль захватывает Балтию через местный бизнес Стасис Дайлидка: Это абсурд! (50)
Рынок литовских железных дорог подвергся...
МВФ напомнил Литве о непроделанной работе: новые реформы и налоги укрепят государство (10)
Литва нуждается в структурных реформах в сфере...
TOP новостей
МВФ напомнил Литве о непроделанной работе: новые реформы и налоги укрепят государство (10)
Литва нуждается в структурных реформах в сфере...
Марюс Лауринавичюс: Кремль захватывает Балтию через местный бизнес Стасис Дайлидка: Это абсурд! (50)
Рынок литовских железных дорог подвергся...
Осталось меньше недели: решение о пенсионном накоплении надо принять прямо сейчас (2)
В последние дни июня жители Литвы должны определиться,...
Сейм Литвы не позволил привлечь Гражулиса к уголовной ответственности
Сейм Литвы не разрешил привлечь к уголовной...
Грядут перемены: Сейм Литвы дал зеленый свет Программе здравоохранения Кепяниса (1)
Во вторник Сейм Литвы обсудил основные принципы...