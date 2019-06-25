В первом чтении проект одобрили 48 депутатов, 13 были против, еще 26 воздержались. Парламент должен будет голосовать по этому проекту еще раз.

Если Сейм поддержит это предложение, выходными днями будут и 1, и 2 ноября. Такую поправку к Трудовому кодексу предложила член Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Ванда Кравчонок.

Если поправка будет принята, то она вступит в силу с 1 января 2020 года.

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Депутат Юргис Разма предлагал вычеркнуть из списка выходных дней 1 мая - Международный день трудящихся, а Альгирдас Сисас - 1 ноября (День всех святых). Однако их предложения депутаты не поддержали.

Сейчас в Литве 13 праздничных выходных дней.