В Сейме Литвы обсудили возможность включения с 2020 года в список праздничных дней 2 ноября – День поминовения усопших.
Vėlinės
© Shutterstock

В первом чтении проект одобрили 48 депутатов, 13 были против, еще 26 воздержались. Парламент должен будет голосовать по этому проекту еще раз.

Если Сейм поддержит это предложение, выходными днями будут и 1, и 2 ноября. Такую поправку к Трудовому кодексу предложила член Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Ванда Кравчонок.

Если поправка будет принята, то она вступит в силу с 1 января 2020 года.

Статьи по теме:
Члены Сейма поддерживают идею введения еще одного нерабочего дня  (8)

Депутат Юргис Разма предлагал вычеркнуть из списка выходных дней 1 мая - Международный день трудящихся, а Альгирдас Сисас - 1 ноября (День всех святых). Однако их предложения депутаты не поддержали.

Сейчас в Литве 13 праздничных выходных дней.

Общество

Сейм Литвы заново рассмотрит положение закона о праве иметь оружие в случае войны

Литовский Cейм постановил заново рассмотреть...

Грядут перемены: Сейм Литвы дал зеленый свет Программе здравоохранения Кепяниса (1)

Во вторник Сейм Литвы обсудил основные принципы...

Осталось меньше недели: решение о пенсионном накоплении надо принять прямо сейчас (2)

В последние дни июня жители Литвы должны определиться,...

Lietuvos geležinkeliai Доклад Марюса Лауринавичюса о компании ЛЖД Доклад Марюса Лауринавичюса о компании ЛЖД

Марюс Лауринавичюс: Кремль захватывает Балтию через местный бизнес Стасис Дайлидка: Это абсурд! (50)

Рынок литовских железных дорог подвергся...

МВФ напомнил Литве о непроделанной работе: новые реформы и налоги укрепят государство (10)

Литва нуждается в структурных реформах в сфере...

TOP новостей

МВФ напомнил Литве о непроделанной работе: новые реформы и налоги укрепят государство (10)

Литва нуждается в структурных реформах в сфере...

Lietuvos geležinkeliai Доклад Марюса Лауринавичюса о компании ЛЖД Доклад Марюса Лауринавичюса о компании ЛЖД

Марюс Лауринавичюс: Кремль захватывает Балтию через местный бизнес Стасис Дайлидка: Это абсурд! (50)

Рынок литовских железных дорог подвергся...

Осталось меньше недели: решение о пенсионном накоплении надо принять прямо сейчас (2)

В последние дни июня жители Литвы должны определиться,...

Сейм Литвы не позволил привлечь Гражулиса к уголовной ответственности

Сейм Литвы не разрешил привлечь к уголовной...

Грядут перемены: Сейм Литвы дал зеленый свет Программе здравоохранения Кепяниса (1)

Во вторник Сейм Литвы обсудил основные принципы...