День поминовения усопших: посещение кладбищ рекомендуется отложить

"Прошу вас ответственно соблюдать все требования безопасности. Мойте руки, соблюдайте расстояние в два метра, носите маски, общайтесь удаленно. Оставайтесь дома, если вы почувствовали хотя бы один симптом простуды. Воздержитесь от больших семейных собраний", - написал президент Гитанас Науседа в Facebook.

По его словам, с быстрым ростом заболеваний ситуация становится критической, каждый может стать носителем вируса и представлять смертельную опасность для самых близких людей.

Накануне длинных выходных с таким же призывом выступил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"(...) это время, когда мы обычно ездили к родным, посещали могилы близких, просьба была бы переосмыслить необходимость поездки туда в этом году, если есть такая возможность, отложить ее", - сказал он.

А. Верига призвал жителей носить маски, вне зависимости от того, объявлен ли карантин в посещаемом муниципалитете.

В соответствии с рекомендациями Минздрава, предлагается отложить поездки в муниципалитеты, где объявлен карантин, по возможности рекомендуется добираться до места на личном автомобиле, чтобы избежать поездок на троллейбусе, автобусе или поезде.

Отмечается, что людям, которые находятся в изоляции или имеют признаки инфекций верхних дыхательных путей (высокая температура, кашель, затрудненное дыхание и др.) запрещено посещать могилы близких, необходимо оставаться дома.

В муниципалитетах, в которых объявлен карантин, на территории кладбища, как и в других общественных местах, нельзя собираться группами более пяти человек, кроме членов семьи. Необходимо соблюдать дистанцию не менее двух метров, избегать прямого физического контакта (рукопожатие, объятия), соблюдать требования личной гигиены.

Не рекомендуется после посещения могил ходить на организованные семейные праздники в закрытых помещениях. Рекомендуется везде соблюдать меры профилактики, рекомендованные Минздравом: лицам старше шести лет в общественных местах носить средства защиты носа и рта - медицинские или текстильные маски для лица, за исключением средств защиты лица для людей с ограниченными возможностями.

Полиция, со своей стороны, заявила, что усилит патрулирование кладбищ в течение долгих выходных, будет регулировать движение, следить за тем, чтобы люди не собирались в группы, носили защитные маски для лица и соблюдали безопасную дистанцию.

В последние недели заболеваемость коронавирусом в Литве и других странах Европы стремительно растет, поэтому страны вводят ограничения.