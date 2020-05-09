Такое поведение граждански настроенного клайпедчанина вызвало недовольство у собравшихся. Проезжавший автомобиль провожали злыми комментариями, автомобильными гудками и неприличными жестами.

"Не могу спокойно смотреть, как эти люди празднуют. Для меня это день траура, ведь война в Литве 9 мая не закончилась. Поэтому я и украсил триклор траурной лентой", - признал Delfi мужчина. Если бы не его "выходка" церемония возложения цветов в парке скульптур прошла бы спокойно.

Несмотря на то, что городские власти не выдали разрешения на проведение мероприятия, возлагать цветы никто не запрещал. Дежуривший у парка полицейский сказал, что главное - соблюдение социальной дистанции, наличие масок. "Ведь нельзя запретить людям посещать могилы. Так и тут. Митинга нет, люди приходят и уходят. Приходят, оставляют цветы, стоят несколько минут и уходят", - сказал полицейский.

Немного больше людей собралось, когда в парке за погибших молился православный священник и приехали российские дипломаты. Когда они вышли из машины, полицейский предупредил, что никакие речи произносить нельзя и надо постараться здесь не задерживаться. Дипломаты приняли во внимание слова полицейского. Само появление генконсула РФ в Клайпеде Александра Грачева вызвало суматоху. Люди стали собираться вокруг, хотели сделать фото, пообщаться. Но Грачев у монумента задерживаться не стал. Его визит занял меньше 10 минут.

А клайпедчане к монументу идут с гвоздиками весь день. Некоторые пристегнули георгиевские ленты, один даже украсил велосипед российским флагом.