День памяти геноцида евреев, который отмечается в Литве 23 сентября, снова вызвал дискуссии об исторической памяти.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Во время посвященного годовщине ликвидации Вильнюсского гетто мероприятия в центре столицы, в сквере на улице Руднинку, член Сейма, председатель Международной комиссии по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве Эмануэлис Зингерис сказал, что демократия невозможна "без похода против ненависти".

"Я смотрю на своих многочисленных коллег, опытных политиков, (...) руководителей партий: можем ли мы позволить своей зрелой демократии выбирать сомнительные исторические примеры? Разве у нас недостаточно героев? – сказал политик.

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"Не следует ли нам назвать улицы именами резистентов духа или спасителей евреев, которыми названо немного улиц?" – задал риторический вопрос он.

Председатель Вильнюсской еврейской общины Симонас Гурявичюс призвал "не пятнать историю героями, которые таковыми были".

В Литве в последнее время большой резонанс имели дискуссии об увековечивании памяти офицера Йонаса Норейки.

По указанию мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса в июле в центре столицы с библиотеки была снята мемориальная доска Норейке, но в этом месяце она была там самовольно восстановлена.

Мэр Вильнюсе, в свою очередь, заявил, что его опечалила реакция на снятие доски.

"Здесь собрались люди отдать дань памяти невинно убиенным, а в то же время в 2019 году не увядают цветы для тех, которые ставили эти подписи (о создании гетто)", – сказал Шимашюс.

Критики увековечивания памяти Норейки подчеркивают, что в бытность начальником Шяуляйского уезда во время Второй мировой войны он подписал распоряжения о создании еврейского гетто и присвоении еврейской собственности. Почти все узники гетто впоследствии были убиты во время Холокоста.

Сторонники увековечивания его памяти подчеркивают, что впоследствии Норейка включился в антинацистскую деятельность, содействовал тому, чтобы в Литве не был создан легион СС, был вывезен в концентрационный лагерь Штуттгоф в Германии, а после войны организовывал сопротивление советской оккупации.

В 1946 году советский военный трибунал вынес Норейке смертный приговор, Норейка был расстрелян в 1947 году.

Мероприятие в память о жертвах еврейского геноцида в понедельник посетил премьер Саулюс Сквернялис. Он сказал, что события, которые сложно объяснить с позиции здравого смысла, не сломили еврейский народ.

Премьер сказал, что нужно сделать все, чтобы в современной демократической Литве не было разжигания межнациональной розни или проявлений антисемитизма.

"Это наш общий моральный долг перед жертвами, людьми, которые столетиями жили в Литве, которые считали Литву своей родиной", – сказал Сквернялис.

В 1994 году 23 сентября было объявлено Днем памяти геноцида евреев – в память о жертвах ликвидации Вильнюсского гетто.

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